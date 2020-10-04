احتجاج الأهلي ضد النصر مرفوض

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإيراني عيسى آل كثير لاعب نادي بيرسبوليس قبل نزال فريقه أمام النصر في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال.وكان بيرسبوليس قد بلغ نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على النصر بركلات الترجيح 5 / 3، بعد تعادلهما بهدف لمثله، في الشوطين الأصليين والإضافيين.وأوقفت اللجنة اللاعب الإيراني خلال اجتماعها الـ27 للجنة "عن بعد" بحسب المادة 58.1 من لائحة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019)، وبحيث يتم تطبيق الإيقاف بأثر فوري.وكان آل كثير، قد احتفل بالهدفين اللذين أحرزهما في شباك باختاكور الأوزبكي الأربعاء الماضي 2 / 0 ضمن دور الثمانية بوضع أصابعه على عينيه لتكون مشابهة لعيون لاعبي شرق القارة، ما عده "الآسيوي" تصرفا يحتوي على تمييز عنصري.وتنص المادة 58.1 على أن أي شخص يقوم بالتعدي على كرامة شخص أو مجموعة أشخاص من خلال كلمات أو تصرفات تتضمن ازدراء أو تمييزا أو تشويه سمعة، سواء فيما يتعلق بالعرق أو لون البشرة أو الجنس أو القدرات البدنية أو اللغة أو العمر أو الشكل أو الدين أو الآراء السياسية أو الصحة أو الميلاد أو الأصل أو القومية أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي، يعد قد ارتكب مخالفة.كما رفضت لجنة الانضباط خلال اجتماعها أمس احتجاجا قدمه النادي الأهلي ضد مواطنه النصر على أهلية وقانونية مشاركة بعض لاعبي الأخير "المواليد"، وفقا للمادة 59.1 من لائحة دوري أبطال آسيا، وتم مصادرة رسوم الاحتجاج البالغة 500 دولار.وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على عدم النظر في أهلية أي لاعب تم اعتماده حتى نهاية البطولة، ويتم تحويلها للجنة المسابقات.