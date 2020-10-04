حمدالله .. 6 أهداف

تصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر لكرة القدم، قائمة هدافي دوري أبطال آسيا وبفارق هدف عن أقرب ملاحقيه الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري (5 أهداف) الذي ودع فريقه البطولة من دور الـ16. وأضاف حمدالله هدفه السادس في شباك برسيبوليس الإيراني أمس ضمن نصف نهائي البطولة من ضربة جزاء، قبل أن يودع فريقه البطولة بضربات الترجيح 5 / 3. وأصبح في رصيد حمدالله 18 هدفا في تاريخ البطولة، سجلها بقمصان قوانغتشو الصيني، الجيش، والريان القطريين خلال 28 مباراة خاضها في خمس نسخ من تاريخ البطولة. كما أسهم حمد الله، في صناعة ستة أهداف (هدفين بقميص النصر).