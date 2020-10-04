وأوضحت لـ«الاقتصادية» مصادر أن عددا من الأندية أبدت اهتمامها بلاعب أبرزها أبها، والقادسية. وأضاف المصدر أن نادي أبها هو الأقرب لكسب خدماته بنظام الإعارة لموسم آخر بعد مطالبة المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي، بتجديد إعارته ومعرفته بإمكانات اللاعب. وكان آل عباس، قد لعب مع أبها الموسم الماضي 15 مباراة أساسياً، وأسهم في تسجيل ثمانية أهداف، خمسة سجلها بنفسه.
إعارة آل عباس بمليون ريال
وأوضحت لـ«الاقتصادية» مصادر أن عددا من الأندية أبدت اهتمامها بلاعب أبرزها أبها، والقادسية. وأضاف المصدر أن نادي أبها هو الأقرب لكسب خدماته بنظام الإعارة لموسم آخر بعد مطالبة المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي، بتجديد إعارته ومعرفته بإمكانات اللاعب. وكان آل عباس، قد لعب مع أبها الموسم الماضي 15 مباراة أساسياً، وأسهم في تسجيل ثمانية أهداف، خمسة سجلها بنفسه.
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