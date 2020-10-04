إعارة آل عباس بمليون ريال

اشترطت إدارة نادي النصر مبلغ مليون ريال لأي ناد يرغب في استعارة المهاجم صالح آل عباس، المعار إلى نادي أبها الموسم الماضي، على أن تتفاهم إدارة النادي مع اللاعب حيال راتبه.وأوضحت لـ«الاقتصادية» مصادر أن عددا من الأندية أبدت اهتمامها بلاعب أبرزها أبها، والقادسية. وأضاف المصدر أن نادي أبها هو الأقرب لكسب خدماته بنظام الإعارة لموسم آخر بعد مطالبة المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي، بتجديد إعارته ومعرفته بإمكانات اللاعب. وكان آل عباس، قد لعب مع أبها الموسم الماضي 15 مباراة أساسياً، وأسهم في تسجيل ثمانية أهداف، خمسة سجلها بنفسه.