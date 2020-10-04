الفيصل: خيرها في غيرها

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أن فريق النصر لكرة القدم، لم يقصر بعد الخسارة في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 أمس بالضربات الترجيحية أمام بيرسبوليس الإيراني 3 / 5 بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بالتعادل 1 / 1.وتمنى وزير الرياضة، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، التوفيق للأندية في المشاركات المقبلة، وقال "خيرها في غيرها لفريق النصر ولاعبيه، ما قصرتوا ومعوضين بإذن الله، مع تمنياتي بالتوفيق لأنديتنا في المشاركات المقبلة". وكان وزير الرياضة قد حفز عناصر الأصفر بعد تأهله إلى دور الأربعة، بمكافأة تصل إلى 100 ألف ريال حال بلوغه المباراة النهائية بعد أن تم استبعاد الهلال من قبل الاتحاد الآسيوي، فيما خسر كل من التعاون، والأهلي، أمام النصر في ثمن وربع النهائي، قبل أن يغادر دور الأربعة.