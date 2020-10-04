الفهد: لا تقسوا على النصر

طالب ناصر الفهد، لاعب فريق النصر لكرة القدم السابق، بعدم القسوة على اللاعبين بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، أمام بيرسبوليس الإيراني بركلات الترجيح 3 / 5 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1/1، "يجب أن نقدر الجهد الكبير الذي بذلته إدارة النادي بجانب اللاعبين، والجهاز الفني منذ بداية البطولة".وأضاف "النصر يحتاج إلى وقت للتجانس والتأقلم، بعد انضمام عناصر جديدة إليه خلال هذه البطولة، وهناك استحقاقات مهمة تنتظره في الموسم الجديد، ولذا نأمل ألا نقسوا عليه، ولا على نجومه الذين تنتظرهم الكرة السعودية".وتابع "ظروف الإصابات أسهمت في خسارة النصر الذي كان الأفضل في المباراة والأعلى كعبا، وكان بإمكانه أن يحسمها في الزمن الرسمي، ولم يكن يرغب في وصولها إلى ركلات الترجيح على عكس الفريق الإيراني الذي لعب مدافعا واعتمد على المرتدات واللعب الخشن، إضافة إلى سوء الحكم حيث تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء". وتابع "ظروف النصر خلال المباراة كانت سيئة بعد خروج خالد الغنام، عبدالفتاح عسيري، وسلطان الغنام، حيث قل الأداء كثيرا، ومع ذلك كان الأفضل فنيا والأقرب للفوز، لكن ركلات الترجيح لم تنصفه، وقدر الله وما شاء فعل".