إصابات كورونا تواصل الانخفاض .. و95.6 % نسبة الشفاء

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الانخفاض، حيث سجلت وزارة الصحة 419 حالة جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 335997 حالة، من بينها 10173 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 954 حالة حرجة، كما تم تسجيل 626 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 320974 حالة، ما نسبته 95.6 في المائة.وأوضحت "الصحة" أن الحالات الجديدة المسجلة منها 43 في المائة إناث، 57 في المائة ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11 في المائة، والبالغين 85 في المائة، وكبار السن 4 في المائة.وبلغ عدد الوفيات 4850 حالة، بإضافة 27 حالة وفاة جديدة، فيما أجري 46019 فحصا مخبريا جديدا.وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث تصدرت المدينة المنورة القائمة بـ68 إصابة جديدة، تلتها ينبع بـ48 حالة، ثم مكة المكرمة بـ45 إصابة، فيما توزعت بقية الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة.إلى ذلك، دعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي.