إنتاج الصين من 10 أنواع معادن غير حديدية يرتفع 3.3 % في 8 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج الصين من عشرة أنواع من المعادن غير الحديدية الرئيسة سجل ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 39.89 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.وفقا لـ"الألمانية"، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مصلحة الوطنية للإحصاء، أن وتيرة النمو سجلت 3.1 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو)، 2.9 في المائة خلال النصف الأول من العام.وتشمل المعادن غير الحديدية العشرة الرئيسة النحاس والألمنيوم والرصاص والزنك والنيكل والقصدير والأنتيمون والزئبق والماغنيسيوم والتيتانيوم. وفي شهر آب (أغسطس) فقط، بلغ الإنتاج المجمع للمعادن العشرة المذكورة 5.29 مليون طن، بزيادة 6.9 في المائة عن العام السابق.وتعافت أسعار النحاس أخيرا بدعم من طلب قوي في الصين أكبر مستهلك للمعدن ومستوى تاريخي منخفض للمخزونات في المستودعات المعتمدة في بورصة لندن للمعادن وتراجع الدولار، وهو ما عزز المعنويات وغذى موجة شراء.وقفزت أسعار المعدن المستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في 26 شهرا البالغ 6830 دولارا الذي وصلت إليه بداية سبتمبر. ومن بين المعادن الصناعية الأخرى قفز الألمنيوم، والنيكل، والرصاص، في حين زادت عقود القصدير.يأتي ذلك في وقت يسجل فيه نشاط قطاع التصنيع في الصين نموا ملحوظا، حيث تعافى نسبيا خلال سبتمبر الماضي في ظل تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لـ"الألمانية".وارتفع مؤشر مكتب الإحصاء الوطني الصيني لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة مقابل 51 نقطة خلال أغسطس الماضي. ما يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.