غدا.. معهد مسك للفنون يطلق معرضا لفنون التصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي

يطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" معرضاً فنياً يستعرض فنون التصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي تحت عنوان "وسم"، وسيفتح المعرض أبوابه في الـ٤ من أكتوبر ٢٠٢٠ وحتى الـ28 من يناير 2021. وقد أشرفت لطيفة بنت عبدالرحمن آل خليفة بصفتها القيّم الفني على المعرض الذي يستعرض أعمالاً فنية ل١٧ فناناً من السعودية والخليج، يقام المعرض في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية "مساحة"، التي تأسست عام ١٩٨٥بعد أن قام المعهد بإعادة ترميمها وافتتاحها في عام ٢٠١٩.

تقول ريم السلطان، الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون: "أن معرض "وسم" يعيد تقديم جوانب من الهوية من خلال عرض أعمال تسعى إلى طرح صورة جديدة ونسق يفسرها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة."

وتضيف لطيفة بنت عبدالرحمن آل خليفة، القيّم الفني القائم على المعرض: " ما يميز هذا المعرض هو أن بإمكان الزوار رؤية انعكاسات لأنفسهم في هذه الأعمال الفنية. يقدم الفنانون وبطريقة بارعة زاوية النظر الخاصة بهم، وهي رؤية تقدم دراسة للهوية الخليجية وتنظر عن قرب لما يكون عليه عرب المنطقة."

بالإضافة إلى المعرض، وكجزء من دور معهد مسك للفنون لدعم الإبداع والفنانين في المنطقة من خلال خلق منصات للفنانين، فقد قام المعهد بفتح باب المشاركة للفنانين الهواة، وحصل المعهد على ١٤٠ مشاركة، قامت لجنة مكونة من ٣ أشخاص بتقييم هذه الأعمال واختيار ١٩ عملاً مميزاً ستكون معروضة في منطقة مخصصة من معرض "وسم".

وتماشياً مع الاطلاق الفعلي للمعرض يتيح المعهد للجميع فرصة الاستمتاع بالأعمال الفنية وذلك من خلال تقديم تجربة رقمية متكاملة للمعرض بتقنية الـ3D، حيث سيتمكن المهتمين بالفنون من داخل وخارج المملكة من خوض تجربة "وسم" بكامل تفاصيلها.

موقع المعهد:

miskartinstitute.org

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