تدشين مشروع تطوير جزيرة النورس في جدة

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم ، مشروع تطوير جزيرة النورس الذي سيتم تطويره من قبل مجموعة فقيه للسياحة والترفيه.

وتعد جزيرة النورس ضمن المشاريع التي تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030 وفقا لمبادرة أنسنة المدن للمساهمة في تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة، وذلك من خلال رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية وزيادة عدد الممارسين للرياضة بحسب واس.

وتم تغيير فكرة المشروع من شاليهات فندقية يتم تشغيلها عن طريق أحدى أكبر الشركات العالمية، إلى مشروع ووجهة سياحية يستهدف كافة رواد الواجهة البحرية من سكان وزوار مدينة جدة، حيث سيتم ربط جزيرة النورس مع الواجهة البحرية.

ويمتد المشروع على طول جزيرة النورس بممشى بعرض ٢٥ متر وبطول يتجاوز ٢٠٠٠ م للاتجاهين، وتطل عليه العديد من المطاعم والمقاهي والمراكز الترفيهية والفنية، إلى جانب صالة للسينما ومرسى للقوارب وشاطئ خاص بالسيدات، إضافة إلى نادي صحي ومنطقة للألعاب، مع توفير فعاليات ترفيهيه متعددة تناسب جميع فئات المجتمع وجميع الفئات العمرية.