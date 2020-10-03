قبل مباراة النصر.. إيقاف عيسى آل كثير لاعب بيرسبوليس الإيراني لمدة 6 أشهر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف عيسى آل كثير لاعب نادي بيرسيبوليس الإيراني عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، بحسب المادة 58.1 من لائجة الانضباط والأخلاق (نسخة عام 2019)، وبحيث يتم تطبيق الإيقاف بأثر فوري.

كما قررت اللجنة أيضاً تغريم اللاعب مبلغ 10.000 دولار، بعدما تم اعتباره قام بعمل تصرف يحتوي على تمييز خلال مباراة دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور يوم 30 أيلول/سبتمبر 2020 .

ويلتقي النصر السعودي فريق بيرسبوليس مساء اليوم ، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.