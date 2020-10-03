"المركزي الكويتي" يؤكد التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف

أكد بنك الكويت المركزي اليوم السبت في تغريدة على تويتر التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال البنك "في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار... يؤكد (البنك) التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية".

وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.