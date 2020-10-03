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أحداث في صور

شهر التوعية

أضاءة مدينة باريس برج إيفل باللون الزهري وذلك بمناسبة بداية شهر أكتوبر والذي يعد شهر عالمي للتوعية بسرطان الثدي. "الفرنسية"

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