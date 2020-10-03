معالجة السرطان الصامت ضد المرأة «1من 2»

يشكل العنف ضد النساء والفتيات وباء عالميا يطول امرأة واحدة من كل ثلاث نساء خلال حياتهن. وفي منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هذا السرطان الصامت غالبا يمضي دون أن يلاحظه أحد، لكن يترك بصمته على الضحايا أعواما إن لم يكن مدى الحياة. أثار هذا انتباها غير مسبوق من قبل الرأي العام، الذي طالب بالتحرك وأكد الحاجة الملحة إلى اتباع مسار ممنهج للوقاية والاستجابة.والآن، وقد أدت أزمة فيروس كورونا إلى تفاقم هذه المخاطر، وتشكل تحديات جديدة في مجال الوقاية والاستجابة، أصبح من المهم للغاية أن تتحرك الحكومات للتصدي له. ومن المرجح أن تزداد الحاجة إلى خدمات الحماية أثناء الأزمة، ما يضيف تحديا آخر إلى صعوبة إتاحة هذه الخدمات ومدى توافرها.ويؤثر العنف ضد المرأة سلبا في الأوضاع المعيشية للنساء والفتيات، وكذلك قدرات رأس المال البشري من الناجيات منه على المدى البعيد، ويؤدي في النهاية إلى تقليص المشاركة في سوق العمل والأنشطة المدنية، ويكبد المجتمعات المحلية أثمانا باهظة. وعلى الصعيد العالمي، تذهب التقديرات إلى أن العنف ضد المرأة يكلف الدول ما يصل إلى 3.7 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، أي أكثر من ضعف ما ينفقه معظم الحكومات على التعليم. والإقرار بالإشكاليات المتصلة بالعنف ضد المرأة هو الخطوة الأولى نحو الوقاية والاستجابة على نحو فاعل. ويتبنى حاليا مزيد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشريعات مناهضة للاعتداءات وأشكال العنف ضد المرأة، لكن تظل هناك تحديات تتعلق بتطبيق هذه القوانين وفرضها، وبناء القدرات والوعي المؤسسي، وتوفير الحماية والخدمات الملائمة.ومن هنا، فإن التصدي بنجاح للعنف ضد المرأة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلب التحرك على محاور متشابكة ومتنوعة ومنها الإصلاحات القانونية، وتظل الحماية القانونية من العنف الأسري ضعيفة، بينما تنعدم القوانين المناهضة له في أكثر من بلد واحد من بين كل ثلاث دول، والفراغ التشريعي في هذا الصدد أكثر شيوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء. ورغم عدم كفاية القوانين للقضاء على هذه الانتهاكات، فإنها ضرورية في المساعدة على وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات. وينبغي أن تتضمن القوانين تعريفا شاملا لأشكال العنف، الذي يشمل العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي. وأيضا قدرات ومسؤوليات مؤسسية واضحة، فثمة حاجة إلى تقوية القدرات المؤسسية والارتقاء بتدريب المسؤولين العموم ومقدمي الخدمات وآليات الإبلاغ وزيادة مستوى الوعي على المستوى الوطني، فالاستراتيجيات وخطط العمل التي تتضمن آليات المساءلة وتوفر المخصصات المناسبة من الميزانية، يجب أن تشكل الأساس لإطار السياسات المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة. كما ثبتت فاعلية قواعد السلوك في مكافحة أشكال العنف ضد المرأة في طائفة واسعة من القطاعات... يتبع.