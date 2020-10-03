الموجة الثانية وتغيير المسار الاقتصادي

وصلت جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 في موجات، فبدأت في آسيا، حيث انتشرت بسرعة من بر الصين الرئيس إلى كوريا الجنوبية، وهونج كونج، وتايوان. وكانت استجابة هذه الحكومات سريعة من خلال برامج التتبع والتعقب والاحتواء القوية، واستحثت الصين انكماشا اقتصاديا ضخما، لكنه قصير الأمد لوقف انتشار الفيروس بشكل أو بآخر.في غضون ذلك، اجتاحت موجة ثانية، في مراحلها المتوسطة إلى الأخيرة الآن، الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأوقيانوسيا غالبا. وكما هي الحال في آسيا، لم يخل الأمر من تفاوت في أساليب الاحتواء والنتائج بين الدول، لكن في عموم الأمر، جاءت استجابة أغلب الحكومات متأخرة، ما سمح للفيروس بالانتشار على نطاق واسع قبل فرض التدابير المضادة.في كل الأحوال، اتبعت الجائحة نمطا واضحا في اقتصادات الموجتين الأولى والثانية. فبعد انكماش اقتصادي حاد "المرحلة الأولى" تأتي النقطة الدنيا أو القاع "المرحلة الثانية"، عندما يتناقص معدل انتشار الفيروس إلى النقطة التي يتجاوز عندها عدد المتعافين الحالات الجديدة المؤكدة. ثم تأتي فترة من إعادة الفتح بالتدريج وعلى مراحل، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لاحتواء الفيروس في مكانه "المرحلة الثالثة".لكن الموجة الثالثة من الجائحة اتخذت هيئة مختلفة، وهي تثير مخاوف حقيقية. فرغم وصولها متأخرة، فإنها تجتاح بسرعة معظم دول العالم النامي، وهو موطن ثلثي سكان العالم. علاوة على ذلك، تركت هذه الموجة، التي تمثل الآن أكثر من 60 في المائة من الحالات المؤكدة الجديدة، عددا مثيرا للقلق من الدول ذات الكثافة السكانية العالية عالقة عند نقطة ما قبل المرحلة الثالثة من "اقتصاد الجائحة"، مع خروج الأزمات الاقتصادية وأزمات الصحة العامة عن السيطرة في الأساس.تعد الصعوبة الواضحة في السيطرة على انتشار الفيروس حتى مع فترات مستمرة من الانكماش الاقتصادي سمة فريدة ومزعجة للموجة الثالثة. ونستطيع أن نميز هذه الصعوبة في نطاق واسع من الدول في آسيا، وأمريكا اللاتينية، وإفريقيا.في معظم الدول النامية، تفتقر نسبة كبيرة من السكان إلى الموارد اللازمة لتحمل الإغلاق الاقتصادي الممتد، وقدرة الحكومات المالية على توفير حاجز عازل محدودة، وأحيانا محدودة بشدة. نتيجة لهذا، فإن عديدا من هذه الدول لن تجد أمامها أي اختيار غير إعادة فتح اقتصاداتها بصرف النظر عما إذا كان الفيروس أصبح تحت السيطرة.رغم المأساة التي تتوالى فصولها في مختلف أنحاء العالم النامي، حظيت الموجة الثالثة بقدر أقل من الاهتمام إلى حد ما مقارنة بالأزمة في الولايات المتحدة، حيث تحجب البيانات الكلية على المستوى الوطني حقيقة مفادها أن اقتصاد الجائحة في الولايات المتحدة ينقسم إلى فرعين، وكل منهما يتبع نمطا مختلفا للغاية. فعديد من الولايات في الجنوب والجنوب الغربي تظهر على نحو متزايد أو تعود إلى نمط الموجة الثالثة ذاته الملحوظ في الاقتصادات النامية: الانفتاح الاقتصادي مع الانتشار السريع للفيروس.تشير أحدث البيانات حول الإصابات الجديدة في فلوريدا إلى أن الحالات تتضاعف بمعدل أقل من 19 يوما، ما يضع الفاشية في الولاية ضمن مرحلة غير منضبطة. ويمكننا ملاحظة نمط مماثل أخيرا في تكساس وعديد من الولايات الأخرى.في الولايات المتحدة، رفعت 27 ولاية أوامر البقاء في البيوت قبل الـ 15 من أيار (مايو)، في حين بدأت الولايات الـ 23 المتبقية إعادة الفتح عند ذلك التاريخ أو بعده. وكما تظهر بيانات الحالات الجديدة بوضوح، فقد شهدت الولايات التي أعادت الفتح مبكرا زيادة كبيرة في الإصابات بالعدوى.بطبيعة الحال، حتى بين الولايات التي بدأت إعادة الفتح قبل 15 من أيار (مايو)، اتخذ اقتصاد الجائحة مسارات مختلفة. وفي حين تباطأت ولاية كاليفورنيا عند مرحلة احتواء الفيروس، فإن ولايات أخرى - فلوريدا، وتكساس - تنزلق مرة أخرى عائدة إلى منطقة الخطر، حيث أصبح زمن تضاعف الإصابات 18 يوما أو أقل. في الوقت ذاته، بين الولايات التي رفعت أوامر البقاء في البيوت في 15 من أيار (مايو) أو بعده، ظهر بوضوح في أغلبها "بما في ذلك مينيسوتا، وواشنطن، ونيويورك المتضررة بشدة" نمط الموجة الثانية المعتاد الذي يتسم بحركة بطيئة، لكنها ثابتة نحو تضاؤل عدد الإصابات الجديدة وزيادة النشاط الاقتصادي. والاستثناء الملحوظ هنا هو ولاية أريزونا، حيث عادت الحالات النشطة إلى النمو بمعدلات هائلة مرة أخرى.السبب الأكثر منطقية وراء انتكاسة هذه الولايات هو أن قادتها أعادوا فتحها قبل الأوان، وبسرعة أكبر مما ينبغي، أو كليهما. ولعل الأمر أن بعض حكومات الولايات قررت - ببساطة - أن المقايضة بين مكافحة الفيروس والتعافي الاقتصادي يجب أن تميل لمصلحة الأخير. من الواضح أيضا أن بعض الولايات والمحليات تعاملت بشكل أكثر جدية مع مسألة إنفاذ التدابير الوقائية "التباعد الاجتماعي، وأقنعة الوجه الإلزامية". واللافت للنظر أن ولايات "الموجة الثالثة" هذه، تفتقر إلى برامج الاختبار والتتبع الحقيقية، ما يحد من قدرتها على احتواء الفيروس ويزيد مخاطر إعادة الفتح. إن تفسير الأزمة المتفاقمة في الدول النامية واضح، فعديد منها يفتقر إلى الموارد الاقتصادية، والطبية، والمالية اللازمة لاحتواء الفيروس ودعم سكانها خلال الإغلاق الممتد. لكن هذه الأسباب من غير المعقول أن تنطبق على اقتصاد متقدم مثل الولايات المتحدة.نتيجة لهذا، يبدو أن جزءا من الولايات المتحدة سيتبع نمط الموجة الثانية، إلى جانب أوروبا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، في حين يسلك جزء آخر مسارا مماثلا لذلك في دول العالم النامي. لكن على النقيض من الدول النامية، سيظل بوسع هذه الولايات في أمريكا أن تختار تغيير المسار، وربما تنجح في اللحاق بالموجة الثانية، شريطة أن تمتلك القدرة على حشد الإرادة السياسية اللازمة للقيام بذلك.خاص بـ "الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2020.