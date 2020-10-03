إنتاج روسيا من الخام يرتفع إلى 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر

ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز، إلى 9.93 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر)، ما يشير إلى أن روسيا تجاوزت بقليل حصتها بموجب اتفاق عالمي للإمدادات، بحسب ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة أمس.ووفقا لـ"رويترز"، يزيد هذا المستوى عن 9.86 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس)، ويتماشى مع ما أبلغت به مصادر "رويترز" قبل يوم. وبالأطنان للشهر، بلغ إنتاج النفط ومكثفات الغاز 40.65 مليون طن في أيلول (سبتمبر)، مقارنة بـ41.7 مليون طن في آب (أغسطس)، الذي يزيد يوما.ويستثني الاتفاق العالمي لمجموعة منتجي "أوبك+" المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف. وتضخ روسيا منها ما يراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا في المتوسط، فيما تبلغ حصة روسيا حاليا تسعة ملايين برميل يوميا من النفط.تأتي الزيادة في أعقاب قرار مجموعة "أوبك+" بتخفيف قيود الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا من 9.7 مليون برميل يوميا من آب (أغسطس) إلى أيلول (سبتمبر). وبدءا من كانون الثاني (يناير)، من المتوقع تراجع تخفيضات الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا إضافية.وتعتقد شركات تجارة كبرى أنه من المستبعد أن تعزز المجموعة إنتاج النفط كما هو مخطط بدءا من كانون الثاني (يناير)، لأن ذلك قد يضيف ضغطا إضافيا يدفع الأسعار إلى النزول في سوق يعتريها الضعف بالفعل.وكان ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي قال، "إن سوق النفط العالمية، استقرت على مدى الأشهر القليلة الماضية، وإنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب، رغم استمرار الضبابية بسبب جائحة كوفيد - 19". وكان قد حذر ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي من مخاطر كوفيد - 19 على النفط العالمي على الرغم من استقرار السوق. وقال وزير الطاقة الروسي أخيرا، "إن سوق النفط العالمية، استقرت في الأشهر القليلة الماضية، وإنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب، فيما تستمر العوامل الضبابية مثل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19".وأكد أن المحادثات بشأن إمكانية تحويل صادرات منتجات نفطية من روسيا البيضاء إلى موانئ روسية مستمرة، وأن بمقدور روسيا التعامل مع صادرات تراوح بين أربعة وستة ملايين طن من المنتجات النفطية من الدول المجاورة. دعا ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، جميع المساهمين في قطاع الطاقة العالمي، إلى تضافر الجهود لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، الذي أضعف الطلب على الوقود، وفقا لـ"رويترز".وقال نوفاك في مؤتمر عبر الإنترنت لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، "إن الطلب العالمي على النفط، تراجع هذا العام بما يصل إلى 10 في المائة بسبب الأزمة، التي دفعت الشركات إلى تقليص استثماراتها في الإنتاج 25 إلى 30 في المائة".