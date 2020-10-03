النرويج .. إضراب العاملين في قطاع النفط البحري يهدد 8 % من الإنتاج

قال اتحاد النفط والغاز النرويجي أمس، "إن تصاعد إضراب بين العاملين في قطاع النفط البحري في النرويج، قد يؤثر في الإنتاج من ستة حقول، تنتج ما إجماليه 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا".ووفقا لـ"رويترز"، تمثل الحقول الستة نحو 8 في المائة من إجمالي إنتاج البلاد، التي تعد أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا.وأكد اتحاد ليدرنه العمالي الأربعاء، أنه سيصعد الإضراب بدءا من الرابع من تشرين الأول (أكتوبر)، بعد أن أضرب عشرات العمال في حقل يوهان سفيردروب النفطي أكبر حقول أوروبا الغربية.ومن المتوقع، أن يشهد إنتاج النفط في النرويج هبوطا بنحو 22 في المائة، حال استمرار العمالة في شركات النفط والغاز في البلاد في إضرابهم عن العمل، إذ يؤدي الهبوط في معدل الإنتاج إلى التقليل من المعروض النفطي العالمي، وينعكس إيجابا على أسعار النفط العالمية.وبلغ إنتاج البلاد من النفط الخام 1.72 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس)، ما يتسق بشكل شبه تام مع سقف للإنتاج عند 1.73 مليون برميل يوميا حددته الحكومة النرويجية للنصف الثاني من 2020.وصعد إنتاج النفط 26 في المائة، على أساس سنوي بفضل زيادة إنتاج حقل يوهان سفيردروب النفطي العملاق، الذي بدأ الإنتاج في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.زادت الطاقة الإنتاجية الفنية لـ"سفيردروب" إلى 470 ألف برميل من النفط يوميا في نيسان (أبريل) من 440 ألف برميل يوميا كانت عليها في الأساس، لكن إنتاج الحقل في الوقت الحالي محدد بسقف عند 415 ألف برميل يوميا في إطار اتفاق النرويج مع "أوبك" ودول منتجة أخرى لخفض الإنتاج حتى نهاية 2020.وهبط إنتاج الغاز الطبيعي اليومي 6.2 في المائة، على أساس شهري إلى 286.8 مليون متر مكعب يوميا في آب (أغسطس)، وهو ما يقل 3.9 في المائة، عن التوقعات الرسمية الصادرة عن مديرية البترول، لكنه بزيادة 8.6 في المائة عن مستواه قبل عام.وكانت مديرية البترول النرويجية قالت، "إن إنتاج البلاد من النفط الخام لم يطرأ عليه تغير يذكر في آب (أغسطس) مقارنة بالشهر السابق، ما يتماشى مع الحصة الرسمية".