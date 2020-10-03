تضخم منطقة اليورو عند أدنى مستوى في 4 أعوام .. ومخاوف من دوامة انكماش الأسعار

انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام، ليتراجع أكثر في المنطقة السلبية بما يفوق المتوقع في أيلول (سبتمبر) ويثير مخاوف من دوامة انكماش للأسعار بسبب جائحة كوفيد - 19.وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات في تقديرات أولية "إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفضت 0.3 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر)، وارتفعت 0.1 في المائة على أساس شهري".كان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاضا 0.2 في المائة على أساس سنوي. والانخفاض هو الأكبر منذ نيسان (أبريل) 2016، حين سجل التضخم -0.3 في المائة أيضا.وانخفضت أسعار الطاقة 8.2 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر) بعد أن تراجعت 7.8 في المائة في آب (أغسطس)، كما تراجعت أسعار السلع الصناعية بخلاف الطاقة 0.3 في المائة بعد أن هبطت 0.1 في المائة في آب (أغسطس).وباستثناء الطاقة المتقلبة وأسعار الأغذية غير المصنعة التي عادة ما تتغير، ارتفع ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي 0.4 في المائة من مستواه قبل عام.كان خبراء استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاعا أكبر بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي.وصعد مقياس أضيق نطاقا يستثني أسعار بعض المشروبات والتبغ ويتابعه خبراء السوق عن كثب 0.2 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من نصف ما توقعه خبراء اقتصاديون.ويريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على التضخم دون 2 في المائة لكن بالقرب من ذلك المستوى في الأمد المتوسط.وأكد لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس أن تضخم منطقة اليورو سيظل سلبيا لبقية العام، بعد البيانات الجديدة.وقال دي جويندوس "التضخم سيكون سلبيا لبقية العام.. في العام المقبل نأمل أن يتعافى".ويمكن أن تعد التصريحات تغييرا طفيفا في وجهات نظره، إذ إنه توقع في وقت سابق أن يكون التضخم سلبيا أو قريبا للغاية من الصفر لبقية العام.يشار إلى أن معدل التضخم انخفض في ألمانيا مجددا إلى ما دون الصفر في أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يخالف هدف البنك المركزي الأوروبي.وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الثلاثاء الماضي، استنادا إلى بيانات أولية أن أسعار المستهلكين تراجعت بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي.وكان المكتب أعلن أن معدل التضخم السنوي وصل في تموز (يوليو) الماضي إلى سالب 0.1 في المائة، فيما وصل إلى 0 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.يذكر أن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة أثر في ارتفاع الأسعار، إذ قررت الحكومة في ظل أزمة كورونا تخفيض شرائح هذه الضريبة بدءا من تموز (يوليو) الماضي لمدة ستة أشهر، وذلك بغرض إنعاش الاستهلاك.ووفقا لحسابات المكتب، فإن أسعار المستهلكين انخفضت بنسبة 0.2 في المائة من آب (أغسطس) إلى أيلول (سبتمبر).