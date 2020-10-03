قمة أوروبية تمهد لتبني موقف متشدد تجاه الصين وسط تنديد أمريكي باستثمارات "هواوي"

يعقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قمة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في برلين، مخصصة للعلاقات مع الصين، وفق ما ظهر في جدول الأعمال المحدث، الذي أصدره المجلس الأوروبي أمس.وبحسب "الفرنسية"، أوضح متحدث باسم المجلس الممثل للدول الأعضاء أن هذا "الاجتماع غير الرسمي" للقادة الأوروبيين سيعقد دون مشاركة الصين.يأتي الاجتماع في الوقت، الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي لتبني موقف موحد أكثر حزما تجاه بكين، مع تزايد المخاوف بشأن التجارة غير العادلة.أضيف الاجتماع بعد ساعات قليلة من مناقشة قادة الاتحاد الأوروبي العلاقات مع الصين في قمة السياسة الخارجية في بروكسل.وأعرب قادة الاتحاد الـ 27 عن مخاوف جدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج وضد الأقليات، حسبما جاء في خلاصات المحادثات.وحض القادة الصين على الوفاء بتعهداتها بشأن الحد من الدعم الحكومي المقدم لشركاتها، كما شددوا على الحاجة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية.وأعربت ألمانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عن حرصها في شكل خاص على إبرام اتفاق استثمار طويل الأمد بين الاتحاد الأوروبي والصين بحلول نهاية العام، وقد تساعد قمة برلين في توحيد الموقف الأوروبي.وتقول الصين إنه يمكن التوصل لاتفاق هذا العام، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يصرون على أنهم لن يوافقوا على الشروط غير المواتية لمجرد اختتام المحادثات.تريد بروكسل تعزيز احترام الملكية الفكرية، وإنهاء الالتزامات بنقل التكنولوجيا وخفض الإعانات للشركات الصينية العامة.ستعقد القمة بعد أكثر بقليل من شهرين على إجراء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى جانب رؤساء الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين وتشارلز ميشال، اتصالا بالفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينج.يأتي ذلك في وقت ذكر فيه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في مقابلة أمس، أن استثمارات "هواوي"، عملاق التكنولوجيا الصينية في أوروبا ترقى إلى "عمليات نهب"، بحسب "الألمانية".وقال بومبيو لصحيفة "لا ريبابليكا" اليومية الإيطالية "إننا نركز على "هواوي"، لكن بشكل عام أكثر، الاستثمارات (الصينية) ليست خاصة، نظرا لأنها تدعمها الدولة" وأضاف "بالتالي، فإنها غير شفافة، المعاملات التجارية المجانية، مثل كثير من المعاملات الأخرى في العالم، لكنها تكون بدلا من ذلك لمصلحة أجهزتهم الأمنية بشكل خاص". وأشار إلى أنها عمليات نهب، لا يتعين لأي دولة أن تسمح بها.وأضاف "الحزب الشيوعي الصيني يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات" وحث على اتخاذ إجراءات موحدة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا ضدها.وتحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، تتخذ الولايات المتحدة موقفا متشددا نحو بكين، وحذرت أوروبا من مخاطر تغلغل اقتصادي من قبل الصينيين.وبشكل خاص، حثت الولايات المتحدة شركاءها الرئيسيين على أن يحذوا حذوها في إقصاء "هواوي" من شبكات اتصالات الجيل الخامس.من جهته، قال سفير الصين لدى واشنطن إن علاقات الصين مع الولايات المتحدة تواجه "صعوبات شديدة" وينبغي أن تعجل الدولتان بوضع هذه العلاقات على المسار الصحيح.وقال السفير تسوي تيانكاي في مراسم عبر الفيديو بمناسبة العيد الوطني للصين إن بكين مستعدة لتطوير العلاقات مع واشنطن "بحسن نية وإخلاص".وأضاف "العلاقات بين الصين والولايات المتحدة تشهد صعوبات شديدة نادرا ما شهدناها على مدى 41 عاما من العلاقات الدبلوماسية".وقال إن هناك من يحاول إذكاء الفصل الاقتصادي بين الدولتين و"التحريض على مواجهة أيدلوجية وحرب باردة جديدة".وتابع "هذا يقوض بشكل خطير المصالح الأساسية للشعبين الصيني والأمريكي .. نعتقد أن علاقة صينية- أمريكية سليمة ومستقرة ستكون في مصلحة الدولتين".وتدور خلافات بين أكبر اقتصادين في العالم حول قضايا تراوح من التنافس التجاري والتكنولوجي والأمني إلى حقوق الإنسان وفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في الصين.