الأسهم السعودية ترتفع رغم ضغوط البيع .. والسيولة تقفز 60 % إلى 69 مليار ريال في أسبوع

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع خلال الأسبوع، حيث أغلقت عند 8295 نقطة رابحة 58 نقطة بنسبة 0.7 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع نقطتين بنسبة 0.18 في المائة.

وبذلك، يظهر تراجع في أداء الأسهم القيادية أمام المتوسطة والصغيرة التي تحقق أداء أفضل مع النزعة المضاربية في السوق وارتفاع شهية المخاطرة.

جاء الأداء متوافقا مع توقعات التقرير الأسبوعي السابق، حيث أشير إلى أن السوق تسعى إلى تحقيق مكاسب مقابل ضغوط بيعية عند مستويات 8400 نقطة.

وحققت السوق أعلى مستوى لها عند 8373 نقطة حيث فقدت نصف المكاسب، وبذلك تعجز عن تجاوز المقاومة أو تعويض ما خسرته في الأسبوع السابق، الأمر الذي يشير إلى ضعف الاتجاه الصاعد. واستمرار ذلك في الأسبوع المقبل وكسر الدعم عند 8200 نقطة سيدخل السوق في موجة تصحيحية. وتحتاج السوق إلى محفزات إيجابية لدفعها لتجاوز مستويات 8400 نقطة والاستقرار أعلى منها. بينما ستجد السوق صعوبة في تحقيق ذلك مع تحديات ارتفاع الأسعار وتراجع العوائد وانحسار المعطيات الإيجابية وترقب النتائج المالية للربع الثالث.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8236 نقطة، واتجه إلى أعلى نقطة في الأسبوع عند 8373 نقطة رابحا 1.7 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8295 نقطة رابحا 58 نقطة بنسبة 0.7 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 60 في المائة بنحو 26 مليار ريال لتصل إلى 69 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 76 في المائة بنحو 1.3 مليار سهم لتصل إلى 3.1 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 55 في المائة بنحو 926 مليون سهم متداول لتصل إلى 2.6 مليون سهم متداول.



أداء القطاعات



تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الإعلام والترفية" بنسبة 7.56 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 7.2 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 6.4 في المائة. وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا النقل" بنسبة 0.53 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "التأمين" بنسبة 21 في المائة بقيمة 14.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 14.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 5.9 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "معدنية" بنسبة 29 في المائة ليغلق عند 28.40 ريال، يليه "المعذر ريت" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 10.34 ريال، وحل ثالثا "تكوين" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 13.10 ريال. وتصدر المتراجعة "الوطنية" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 50.70 ريال، يليه "الباحة" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 33.20 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 29.40 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 2.5 مليار ريال، يليه "الأسماك" بقيمة 2.4 مليار ريال، وحل ثالثا "تهامة" بقيمة 1.9 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية