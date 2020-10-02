الاتحاد الأوروبي يحذر: خلافات جدية مع لندن بشأن اتفاق ما بعد "بريكست"

حذّر كبير المفاوضين عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه اليوم من خلافات جدية لا تزال قائمة مع بريطانيا في آخر جولة من المحادثات التجارية لمرحلة ما بعد بريكست.

وبحسب "الفرنسية" قال بارنييه إنه بعد أربعة أيام من المفاوضات في بروكسل، لا تزال هناك أوجه اختلاف مستمرة وجدية حيال أمور تعد غاية في الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.