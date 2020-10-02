مدير عام منظمة الصحة العالمية يتمنى لترمب الشفاء من كورونا

بعث تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم بأمنياته بالشفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا اللذين ثبتت إصابتهما بمرض كوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

وكان ترمب وجه انتقادات شديدة لمنظمة الصحة بسبب أسلوب إداراتها لجائحة كورونا.

وكتب تيدروس على تويتر "خالص أمنياتي للرئيس ترمب وزوجته بالشفاء العاجل والتام".

وكانت الولايات المتحدة أكبر متبرع للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لكنها أعلنت عزمها الانسحاب منها ووقف تمويلها قائلة إن المنظمة الدولية على صلة وثيقة بالصين.