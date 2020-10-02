تمنى الكرملين اليوم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشفاء العاجل بعد أن ثبتت إصابته بمرض كوفيد -19. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بالطبع نتمنى للرئيس ترمب الشفاء العاجل"، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم أخذ لقاح كوفيد-19 لكن الكرملين سيصدر إعلانا عند حدوث ذلك.
الكرملين يتمنى الشفاء العاجل لترمب بعد ثبوت إصابته بكورونا
تمنى الكرملين اليوم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشفاء العاجل بعد أن ثبتت إصابته بمرض كوفيد -19. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بالطبع نتمنى للرئيس ترمب الشفاء العاجل"، وفقا لـ"رويترز".
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