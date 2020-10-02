الكرملين يتمنى الشفاء العاجل لترمب بعد ثبوت إصابته بكورونا

تمنى الكرملين اليوم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشفاء العاجل بعد أن ثبتت إصابته بمرض كوفيد -19. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بالطبع نتمنى للرئيس ترمب الشفاء العاجل"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم أخذ لقاح كوفيد-19 لكن الكرملين سيصدر إعلانا عند حدوث ذلك.