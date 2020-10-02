رئيس الوزراء البريطاني يتمنى الشفاء العاجل لترمب من كورونا

تمنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعد أن ثبتت إصابتهما بكوفيد-19.

وقال على تويتر "أفضل تمنياتي للرئيس ترمب والسيدة الأولى... أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا"، وفقا لـ"رويترز".

وكان جونسون أول زعيم عالمي يدخل للمستشفى بعد إصابته بكوفيد-19.