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رئيس الوزراء البريطاني يتمنى الشفاء العاجل لترمب من كورونا

الاقتصادية من الرياض

تمنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعد أن ثبتت إصابتهما بكوفيد-19.
وقال على تويتر "أفضل تمنياتي للرئيس ترمب والسيدة الأولى... أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا"، وفقا لـ"رويترز".
وكان جونسون أول زعيم عالمي يدخل للمستشفى بعد إصابته بكوفيد-19.

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