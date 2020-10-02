تمنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعد أن ثبتت إصابتهما بكوفيد-19.
وقال على تويتر "أفضل تمنياتي للرئيس ترمب والسيدة الأولى... أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا"، وفقا لـ"رويترز".
وكان جونسون أول زعيم عالمي يدخل للمستشفى بعد إصابته بكوفيد-19.
رئيس الوزراء البريطاني يتمنى الشفاء العاجل لترمب من كورونا
تمنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بعد أن ثبتت إصابتهما بكوفيد-19.
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