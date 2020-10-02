تراجع التجارة بين كوريا الشمالية والصين 70 % خلال أول 8 أشهر من 2020

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن التجارة الثنائية بين كوريا الشمالية والصين تراجعت بنحو 70 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، في ظل تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وبحسب ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، وصل حجم التبادل التجاري بين كوريا الشمالية والصين إلى 510 ملايين دولار خلال

الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، بانخفاض حاد مقارنة بـ 1.71 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، وفقًا لبيانات وزارة الوحدة.

وصدرت كوريا الشمالية ما قيمته 41.9 مليون دولار من السلع إلى الصين خلال هذه الفترة، بينما استوردت بضائع بقيمة 470 مليون دولار منها.

وشكلت المعاملات مع الصين 95.4 في المئة من إجمالي تجارة كوريا الشمالية في عام 2019، مقابل 67.1 في المئة في عام 2007، نتيجة لزيادة العقوبات المتعلقة بالتجارة الدولية على الدولة الشيوعية.

ونقلت "يونهاب" عن النائب البرلماني جون هيه تشيول، من الحزب الديمقراطي الحاكم، والذي أعلن البيانات، إن تراجع التبادل التجاري بين كوريا

الشمالية والصين قد يكون له علاقة بجهود بيونجيانج المكثفة لمكافحة جائحة "كوفيد19-".

ومنذ يناير الماضي، شددت كوريا الشمالية سيطرتها على طول الحدود مع الصين، مما قلل بشكل حاد من تدفق المسافرين والشحنات بين

البلدين.