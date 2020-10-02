الذهب يواصل مكاسبه بعد إصابة ترمب بكوفيد-19

واصل الذهب مكاسبه اليوم الجمعة ويمضي على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو شهرين إذ أقبل المستثمرون على شراء أصول الملاذ الآمن بعد أن أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكوفيد-19.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1915.34 دولار للأوقية (الأونصة) ، ليمحو خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة في آسيا. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1922.20 دولار.

وربح المعدن الأصفر 2.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس .

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "تشخيص إصابة ترمب بكوفيد-19 تسبب في ارتفاع فوري كبير لأسعار الذهب إذ يتدافع المستثمرون إلى مراكز الملاذ (الآمن)".

وأضاف "أعتقد أن العزوف عن المخاطرة سيظل مرتفعا... بناء على كيفية تطور الموقف في نهاية الأسبوع، لا سيما إذا ما ثبتت إصابة المزيد من كبار قيادات الحكومة الأمريكية بالفيروس، قد يتأهب الذهب لموجة ارتفاع ممتدة".

وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية اثنين بالمئة بفعل نبأ إثبات التحاليل إصابة ترمب وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 ودخولهما في حجر صحي قبل أسابيع من الانتخابات.

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى أكسي كورب "هذا النبأ يجب أن يدعم الذهب لأننا سنرى على الأرجح تحفيزا في وقت قريب. يتعين على الناس تملك الذهب في هذه الحالة".

وأمس الخميس، وافق مجلس النواب الأمريكي على خطة للحزب الديمقراطي بقيمة 2.2 تريليون دولار لتقديم المزيد من المساعدات الاقتصادية لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذا أنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

وتجاهل الذهب ارتفاع الدولار.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ربحت الفضة 0.7 بالمئة إلى 24.07 دولار للأوقية وارتفعت ما يزيد عن خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 894.82 دولار ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2311.95 دولار.