وزير الإسكان: تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية يرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70٪

قال ماجد الحقيل وزير الإسكان أن الأمر الكريم بتحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية حتى مبلغ "مليون ريال" للمسكن الأول يسهم في تحقيق رؤية المملكة برفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70٪ بحلول عام 2030.
عقارات- محلية
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