6 جهات عالمية تجري دراستين عن تجربة التعليم الإلكتروني في المملكة

قال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم، إن ست جهات عالمية، تقوم بإجراء دراستين شاملتين عن تجربة التعليم الإلكتروني في المملكة خلال جائحة كورونا في التعليم العام والجامعي، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.وأوضح آل الشيخ خلال لقائه عددا من النخب المجتمعية في الرياض أمس الأول، أن وزارته تنشد التكامل مع مؤسسات المجتمع والجهات ذات العلاقة لدعم التعليم عن بعد، كمشروع وطني في مرحلة استثنائية، مشيرا إلى أن الوزارة قيمت العملية التعليمية "عن بعد" بعد مضي خمسة أسابيع من بداية العام الدراسي ورفعت بالنتائج للمقام السامي، للخروج بقرار العودة إلى المدارس، أو استمرار التعليم عن بعد.وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع في دعم التعليم عن بعد وبرامج التعليم الإلكتروني، مشددا أن التعليم عن بعد أصبح خيارا استراتيجيا للمستقبل، ما يتطلب استمرار العمل على تطويره، وتبني ثقافة التغيير داخل المجتمع للتعامل مع البيئة التعليمية الإلكترونية دون ربطها بالأحداث أو الأزمات.وأكد وزير التعليم أن المرحلة الحالية تعد فرصة للتغيير والتطوير، ومواجهة التحديات والتغلب على كثير منها، حيث استطاعت الوزارة أن تتيح منصة مدرستي النوعية وفي مدة وجيزة وبكفاءات وطنية، لتقديم خدمات تعليمية شاملة للطلاب والمعلمين والمشرفين وقادة المدارس وأولياء الأمور.وأبان أنه تم التوجيه لمديري التعليم بمتابعة العملية التعليمية ورفع الجاهزية لعمليات التعليم عن بعد، لافتا إلى أن الوزارة ستجري اختبارات لعدد من المقررات الدراسية لجميع طلاب التعليم العام، لمعرفة النتائج ورسم الخطط التحسينية لأداء الطلبة خلال فترة التعليم "عن بعد".