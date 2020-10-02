«إديسون» للطاقة تشيد محطة تخزين غاز طبيعي مسال في ميناء نابولي

قالت مجموعة الطاقة الإيطالية إديسون وشركة كويت بتروليوم إيطاليا أمس، إنهما تتعاونان في تشييد محطة صغيرة النطاق لتخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء نابولي.ووفقا لـ"رويترز"، ستوافر المحطة، التي لم تحصل على ترخيص بعد، الغاز الطبيعي المسال في المنطقة لتزويد الشاحنات والسفن والحد من انبعاثات الكربون.وقال بيير فيرجيرو مدير إديسون، "المشروع جزء مهم من استراتيجيتنا، التي تتطلع لتأسيس أول سلسلة إمداد لوجستية للغاز الطبيعي المسال في البلد، لتحقيق استدامة النقل البحري والبري الثقيل".وإديسون، هي وحدة تابعة لشركة الكهرباء الفرنسية العملاقة إي.دي.اف، ووضعت النقل الخالي من الكربون في محور استراتيجيتها جنبا إلى جنب مع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتشيد الشركة محطة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء رافينا الإيطالي.وفي سياق متصل، تستعد إيطاليا لاستقبال الغاز الطبيعي الإذربيجاني إلى أراضيها عبر خط أنابيب "تاب" بحلول نهاية العام.وأصبح خط الغاز على مسار الانتهاء، حيث أنجز منه نحو 98 في المائة من الأعمال في إطار مشروع "تاب"، ذلك المشروع الدولي للغاز الطبيعي القاضي بنقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي.في الوقت الحالي، لا تشكل التوترات في منطقة قاراباج الجبلية بين أرمينيا وأذربيجان أي خطر على إمدادات الغاز الطبيعي إلى المشروع، ويتم تنظيف مئات الأمتار من الأرض كل يوم، ووضع الأنابيب على طول خط الطريق وملحومة وتسقط وإعادة الطبقة الترابية.وبدأت الأنشطة، التي تربط السواحل الإيطالية والألبانية في منتصف كانون الثاني (يناير) من هذا العام مع الأنابيب التي يلحمها Castoro Sei ووضعها في قاع البحر الأدرياتيكي قبالة الساحل الإيطالي إلى ألبانيا.واتخذت شركتا "تاب" و"سايبم" تدابير واسعة النطاق لحماية صحة وسلامة جميع الموظفين بسبب جائحة كوفيد - 19، وتم تنظيف جميع الأراضي في قسم اليونان من خط الأنابيب البالغ 550 كم، وتم لحام 547 كم من الأنابيب في هذا البلد، ودفن 535 كم من الأنابيب تحت الأرض.كما تم دفن 99 في المائة من الأراضي في قسم اليونان وألبانيا من خط الأنابيب البالغ 765 كم، وتم تنظيف جميع الأراضي في قسم ألبانيا من خط الأنابيب البالغ 215 كم، وسحب جميع الأنابيب على طول الطريق، وتم لحام 214 كم من الأنابيب وتمت استعادة 177 كم من الأراضي.وتعمل شركة سايبم الإيطالية، التي تعهدت بتنفيذ إنشاء جزء يبلغ 105 كم من خط الأنابيب يمر من خلال البحر الأدرياتيكي بميادين أنفاق مصغرة، حيث تمت أعمال شق طريق ومساحة مؤقتة هناك، ومقاولة "تاب" مشغولة حاليا بأعمال حفر حفرة لتنفيذ إنشاء نفق مصغر، ويجري تحقيق المشروع، وفقا لجدول الأعمال وستكون "تاب" جاهزة لاستقبال غاز أذربيجان لأول مرة من حقل شاه دنيز.