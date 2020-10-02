أسعار النفط تحقق مكاسب فصلية في الربع الثالث .. جهود المنتجين تغلبت على مخاوف الجائحة

حققت أسعار النفط الخام خسارة شهرية في أيلول (سبتمبر)، وتقلصت نحو 7 في المائة لخام برنت، و6.2 في المائة للخام الأمريكي، بسبب المخاوف من جائحة كورونا، لكن الأسعار ارتفعت إجمالا في الربع الثالث بنحو 2.5 في المائة لخام برنت، و1.5 في المائة للخام الأمريكي، بسبب جهود المنتجين في تقليص المعروض النفطي، لإحداث التوازن بين العرض والطلب في السوق.وانخفض خام برنت 3.6 في المائة، هذا الأسبوع وهبط سعره إلى نحو 40.50 دولار للبرميل، ما زاد خسارته هذا العام إلى ما يقرب من 40 في المائة. وتواجه الأسعار ضغوطا حادة من ارتفاع الإصابات بالفيروس، ما يلحق أضرارا واسعة بالطلب العالمي، خاصة في ضوء توقعات بإقدام عديد من الدول على الإغلاق الاقتصادي الثاني للسيطرة على انتشار العدوى السريع، ويترافق مع ذلك استمرار تعثر قطاع الطيران، وتفاقم الأعباء على شركات الطاقة الأمريكية، التي لجأت إلى خفض الإنفاق الرأسمالي، وتسريح العمال، وإبطاء وتيرة الحفر للتغلب على تداعيات الأزمة.ويقول لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، "إن الطلب العالمي على النفط، لن يتعافى بشكل ملموس لمدة 18 شهرا على الأقل، بحسب بعض تقديرات الهيئات الاقتصادية الدولية"، لافتين إلى أن التوقعات القاتمة تهيمن على السوق في بداية الربع الرابع حتى بداية العام المقبل.وذكر المختصون أن التقديرات تشير أيضا إلى أن الاستهلاك اليومي للنفط الخام لا يزال أقل من أربعة ملايين إلى خمسة ملايين برميل يوميا، مما كان قبل اندلاع الوباء، لافتين إلى أنه من غير المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الطلب حتى صيف 2021 على الأقل.وفي هذا الإطار، يرى مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن مخاوف اللجوء إلى إغلاق الاقتصادات لإبطاء انتشار الجائحة تخيم بقوة على السوق، وأدت إلى خسائر واسعة في سبتمبر الماضي بنحو 7 في المائة لخام برنت، علاوة على زيادة التوقعات السلبية في أشهر الشتاء المقبلة بسبب احتمال تسجيل مزيد من الإصابات، وانخفاض استهلاك الوقود، إلى جانب الوضع المتأزم بالفعل في قطاع الطيران.ولفت إلى أن بعض البيانات الدولية يشير إلى أن طلب الصين على النفط عاد إلى حد ما إلى مستويات ما قبل الوباء، بينما الوضع أسوأ في الأزمة في أمريكا وأوروبا حيث لا يزال الاستهلاك ضعيفا، ومن المتوقع الاستمرار على المستوى نفسه على المدى القصير، موضحا أن الاتجاه الهبوطي بات مسيطرا بشدة على توقعات الطلب العالمي خاصة على الوقود.من جانبه، يقول فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، "إن أوبك+ تكثف الجهود لتحقيق مستوى امتثال مرتفع لتخفيضات الإنتاج، والحفاظ عليه للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة في التعامل مع السوق، لتسريع خطوات استعادة التوازن خاصة في ضوء حث المنتجين المقصرين على الامتثال وتعويض الزيادات السابقة في الإمدادات النفطية".وأشار إلى أهمية الاجتماع الوزاري لـ"أوبك+" في ديسمبر المقبل، الذي ستجرى خلاله مراجعة وضع السوق، وتقييم أحدث بيانات العرض والطلب، موضحا أنه إذا استمرت ضغوط الخسائر السعرية، وانكماش الطلب فقد تعدل "أوبك+" عن بعض خططها السابقة بإضافة بعض الإنتاج بحلول العام المقبل 2021.ويشير، ردولف هوبر، الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إلى أنه رغم الجهود الحثيثة لـ"أوبك+" لتقييد المعروض النفطي من أجل تضييق الفجوة مع الطلب المترنح، الذي يواجه موجة من الخسائر الفادحة والمتوالية، إلا أن بعض الدراسات الدولية يشير إلى أن هناك نحو 12 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة في السوق حتى مع الأخذ في الحسبان توقف كثير من إمدادات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.وذكر أن فرص تعافي الأسعار في الوضع الراهن محدودة للغاية، خاصة مع تأخر الإعلان عن لقاح موثوق دوليا للسيطرة على جائحة كورونا، ما جعل تجار النفط لا يتوقعون انتعاش الأسعار في الأشهر الستة المقبلة، حيث سيظل الطلب ضعيفا وتبقى الأسعار تدور حول مستوى 40 دولارا للبرميل مع احتمال حدوث التعافي الملحوظ في منتصف العام المقبل.بدورها، تقول نينا أنيجبوجو، المحللة الاقتصادية ومختص التحكيم الاقتصادي الدولي، "إن الجائحة دفعت استثمارات الطاقة إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر، ما أدى إلى تقديم توقعات بعض المؤسسات الدولية لتوقيت الوصول إلى ذروة الطلب العالمي على النفط الخام".ولفتت إلى أن توقعات تجدد تخمة المعروض تفاقمت هذا الأسبوع، بعدما واصلت صناعة النفط الليبية انتعاشها بسبب الهدنة بين الفصائل الرئيسة في الحرب الأهلية، مشيرة إلى ارتفاع إنتاج البلاد إلى 300 ألف برميل يوميا مقابل 80 ألف برميل الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى مليون برميل يوميا بحلول مارس المقبل، ما يفرض ضغوطا على أسعار النفط في الوقت، الذي يخشى فيه التجار من توقعات الطلب الضعيف على الطاقة مع استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا.من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، انخفض سعر النفط الخام الأمريكي القياسي تسليم نوفمبر 1.50 دولار إلى 38.72 دولار للبرميل أمس، وانخفض خام برنت تسليم ديسمبر 1.37 دولار إلى 40.93 دولار للبرميل.وانخفض البنزين بالجملة لتسليم نوفمبر ثلاث سنتات إلى 1.15 دولار للغالون، كما انخفض زيت التدفئة لشهر نوفمبر ثلاث سنتات إلى 1.13 دولار للغالون. تغير الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر بشكل طفيف عند 2.53 دولار لكل 1000 قدم مكعب.وتقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة تحفيز جديدة على مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بقيمة تزيد على 1.5 تريليون دولار، لكن مخاوف الطلب مستمرة، إذ أصابت الجائحة ما يربو على 7.2 مليون، وأودت بحياة ما يزيد على 206 آلاف شخص في الولايات المتحدة.كما يضغط نمو الإمدادات من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على السوق، إذ ارتفع الإنتاج 160 ألف برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) من آب (أغسطس) مع استئناف بعض المنشآت الليبية عملها، وزادت صادرات إيران بحسب ما خلص إليه مسح أجرته "رويترز".من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 40.65 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 41.46 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق ثالث انخفاض له على التوالي، وإن السلة خسرت نحو دولار واحد، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 41.40 دولار للبرميل".