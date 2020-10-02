أسوأ خلل فني يعلق تداولات ثالث أكبر بورصة في العالم

علقت بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس تداولات الأسهم ليوم كامل، إذ تسبب خلل فني في نظام التداول الإلكتروني في أسوأ توقف للخدمة يعانيه ثالث أكبر سوق للأسهم في العالم على الإطلاق.وتسبب توقف الخدمة في إحباط المستثمرين الساعين إلى شراء أسهم بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وقد يشوه مصداقية البورصة في الوقت الذي يضع فيه يوشيهيدي سوجا رئيس الوزراء الجديد التحول الرقمي كأولوية قصوى.كما يأتي في الوقت الذي تأمل فيه طوكيو جذب مزيد من البنوك ومديري الصناديق من هونج كونج، في ظل مخاوف للشركات حيال قانون جديد للأمن فرضته الصين.وألقت البورصة باللوم في توقف الخدمات على مشكلة في الأجهزة الخاصة بنظام "آروهيد" للتداول الخاص بها، وفشل لاحق في التحول إلى جهاز احتياطي. وهذا أول يوم كامل يعلق فيه نشاط البورصة منذ بدء التداول الإلكتروني بالكامل في 1999.وقالت مجموعة بورصة اليابان التي تدير بورصة طوكيو في بيان "بورصة طوكيو تعتزم حاليا استبدال الأجهزة واتخاذ خطوات، من بينها أعمال صيانة أخرى، لضمان التداول بشكل طبيعي بدءا من اليوم فصاعدا".على صعيد آخر، قفزت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" عند الافتتاح أمس، إذ يراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز المالي بعد أن أظهرت بيانات انحسار التعافي في سوق العمل.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 158.93 نقطة أو 0.57 في المائة إلى 27940.63 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.87 نقطة أو 0.68 في المائة إلى 3385.87 نقطة، بينما ربح مؤشر ناسداك 124.49 نقطة أو 1.11 في المائة إلى 11291.99 نقطة.من جهة أخرى، تخلت الأسهم الأوروبية عن أغلب المكاسب التي حققتها في بداية جلسة أمس لتغلق على ارتفاع طفيف، إذ حد نزول أسهم شركات النفط الكبرى وشركة الأدوية الألمانية باير من تأثير مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية.فبعد صعوده بما يصل إلى 0.9 في المائة، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على زيادة 0.2 في المائة، إذ انحسر تقدمه على خلفية تراجع أسعار النفط 5 في المائة في ظل توقعات قاتمة للطلب مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وهبطت أسهم "توتال" و"بي بي" ورويال داتش شل" بما بين 2.4 في المائة و3.8 في المائة، فيما انخفض مؤشر النفط والغاز 1.7 في المائة، ليكون القطاع الأكبر خسارة.وانخفضت الأسهم الألمانية 0.2 في المائة، متأثرة بتراجع 1.3 في المائة لسهم باير بعد أن ألمحت إلى أن الأرباح المعدلة قد تنخفض العام المقبل، وإنه قد يتعين عليها خفض ما يقرب من عشرة مليارات يورو من قيمة أصولها الزراعية.من ناحية أخرى، قفز سهم "إتش آند إم" 6.1 في المائة بعد أن تجاوزت توقعات الأرباح في الربع الثالث من العام وأعلنت عن خطط لإغلاق المئات من المتاجر في العام المقبل، إذ تزيد جائحة فيروس كورونا من اتجاه المتسوقين إلى الشراء عبر الإنترنت.وصعد مؤشر مبيعات التجزئة 2.5 في المائة ليكون في مقدمة القطاعات الرابحة.