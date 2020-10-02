تباين آداء شركات قطاع التصنيع في آسيا .. وقلق من مخاطر إعادة إجراءات الإغلاق

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة أمس، في عديد من الدول الآسيوية، تباين أداء شركات قطاع التصنيع بين دول المنطقة، حيث سجل مؤشر الثقة بقطاع التصنيع الهندي قفزة كبيرة، في حين سجل القطاع في اليابان تحسنا نسبيا.ووفقا لـ"الألمانية"، ارتفع مؤشر الثقة بقطاع التصنيع في فيتنام إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، بحسب بيانات مؤسسة "آي. إتش. إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية.وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن مؤشر الثقة في الهند ارتفع في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 56.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثمانية أعوام، حيث واصل الارتفاع خلال الشهور الأخيرة بعد تراجع في نيسان (أبريل) الماضي إلى 27.4 نقطة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وارتفع مؤشر الثقة في كل من تايلاند وفيتنام الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، وفي المقابل، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في إندونيسيا الشهر الماضي إلى أقل من 50 نقطة، وهي النقطة التي تفصل بين نمو النشاط الاقتصادي للقطاع وانكماشه، كما تراجع المؤشر في ماليزيا، وظل أقل من 50 نقطة.وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان الشهر الماضي إلى 47.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شباط (فبراير) الماضي، مقابل 47.2 نقطة في آب (أغسطس) الماضي.ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن لويس كوبر، المحلل الاقتصادي في "آي. إتش. إس ماركيت" القول، إن الأوضاع في قطاعات التصنيع في منطقة جنوب شرقي آسيا "ما زالت صعبة في نهاية الربع الثالث، مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول وفي مناطق أخرى من العالم، وتظل المخاطر المحتملة نتيجة إعادة فرض إجراءات الإغلاق مثيرة للقلق".وفي الوقت نفسه، أشار تقرير منفصل صدر أمس الأول، أظهرت بيانات رسمية، استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال أيلول (سبتمبر) الحالي في ظل تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.ووفقا لـ"الألمانية"، ارتفع مؤشر مكتب الإحصاء الوطني الصيني لمديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الحالي إلى 51.5 نقطة مقابل 51 نقطة خلال آب (أغسطس) الماضي.وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وقال شاو شينجهي المسؤول الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، إن الاقتصاد يتعافى "بصورة مطردة مع زيادة العوامل الإيجابية".وبعد فرض إجراءات الإغلاق العام على مستوى البلاد خلال شباط (فبراير) وجزء من آذار (مارس) الماضيين، نجحت الصين في احتواء جائحة كورونا واستأنفت أغلب الشركات أنشطتها. وسجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي، وفق البيانات الرسمية، بعد انكماشه بمعدل 6.8 في المائة خلال الربع الأول. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الحالي إلى 55.9 نقطة مقابل 55.2 نقطة خلال آب (أغسطس) الماضي.