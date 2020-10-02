التشاؤم يطغى على كبار المصنعين اليابانيين رغم ارتفاع المعنويات في سبتمبر

أظهر مسح للبنك المركزي الياباني أمس، أن معنويات كبار المصنعين ارتفعت في أيلول (سبتمبر) بعد أن رفعت اليابان القيود ذات الصلة بفيروس كورونا، وفقا لـ"الألمانية".وارتفع مؤشر المسح الفصلي في أيلول (سبتمبر) إلى - 27 مقابل - 34، وهو أدنى مستوى له منذ 11 عاما، قبل ثلاثة أشهر، إذ جاءت هذه القراءة أدنى من متوسط توقعات بـ - 23 في استطلاع لوكالة "كيودو" للأنباء. وأظهر مسح البنك المركزي، توقع كبار المصنعين أن يحقق المؤشر مزيدا من الارتفاع إلى - 17 في الربع الأخير من هذا العام، حيث يشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وارتفعت المعنويات بين الشركات المصنعة متوسطة الحجم التي ارتفعت ثقتها، إلى - 34 في أيلول (سبتمبر) من - 36 قبل ثلاثة أشهر، بينما ارتفع مؤشر الشركات المصنعة الصغيرة إلى - 44 من - 45، وفقا للمسح. وأظهر المسح أن مؤشر معنويات كبار غير المصنعين، ارتفع إلى - 12 من - 17، وتوقعت الشركات الكبرى في قطاع التصنيع والقطاعات غير المصنعة أن تزيد استثماراتها 1.4 في المائة، للعام المالي الحالي حتى آذار (مارس) 2021 مقارنة بالعام الماضي، بحسب المسح.وجاءت النتيجة أفضل من 0.7 في المائة، في استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي بيزنس ديلي". وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي بلغ 28.1 في الربع الثاني. ويمثل الانكماش الفصلي الثالث على التوالي أكبر انخفاض منذ عام 1980، عندما توافرت بيانات قابلة للمقارنة، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من الجائحة وزيادة ضريبة الاستهلاك العام الماضي. وشمل مسح تانكان الأحدث، الذي أجراه البنك المركزي، 9537 شركة خلال الفترة من 27 آب (أغسطس) حتى 30 أيلول (سبتمبر). وسجلت اليابان حتى الآن أكثر من 84 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ونحو 1580 وفاة، بحسب وزارة الصحة. وأظهر تقرير حكومي في اليابان مطلع الشهر الماضي، أن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قياسي بلغ 28.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بعد تعديله من رقم أولي قدره 27.8 في المائة كان مقدرا الشهر الماضي.ويمثل هذا الانكماش الفصلي الثالث على التوالي، أكبر انخفاض لثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1980، حيث تضرر الاقتصاد بشدة من جائحة كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك في العام الماضي.وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 7.9 في المائة على أساس فصلي للفترة من أبريل حتى يونيو، مقابل تقدير أولي بتراجع 8.2 في المائة، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب مجلس الوزراء.