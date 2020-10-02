المفوضية الأوروبية تبدأ بإجراءات قانونية ضد بريطانيا .. صراع «بريكست» قد يمتد إلى ساحات المحاكم

بدأت المفوضية الأوروبية بإجراءات قانونية ضد بريطانيا على خلفية مشروع قانون السوق الداخلية الجديد، الذي يعد انتهاكا لاتفاق انسحاب البلاد من تكتل "بريكست".وقالت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، "قررت المفوضية إرسال إشعار رسمي لحكومة المملكة المتحدة.. هذه هي الخطوة الأولى في إجراء لمواجهة الانتهاك".وأضافت فون دير لاين، أن "مشروع القانون البريطاني بطبيعته يمثل انتهاكا لالتزام حسن النوايا المنصوص عليه في اتفاق الانسحاب".وكانت المفوضية الأوروبية نبهت بريطانيا إلى ضرورة سحب مشروع قانون السوق الداخلية في موعد أقصاه نهاية سبتمبر الماضي.ويمنح مشروع قانون السوق الداخلية، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سلطة تجاوز بندا في اتفاق الانسحاب من شأنه أن يفرض على إيرلندا الشمالية قواعد جمركية مختلفة عن باقي المملكة المتحدة، عقب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.ومع انقضاء المهلة أمس الأول، بعثت المفوضية برسالة إشعار رسمي أمس، تطلب من بريطانيا تقديم مزيد من المعلومات في غضون شهر، وهي الخطوة الأولى في إجراء مواجهة الانتهاك.وأعلنت هذه الخطوة في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في بروكسل منذ الثلاثاء، في جولة مفاوضات حاسمة حول العلاقة التجارية المستقبلية، تنتهي اليوم.وقالت المفوضية في بيان، "ندعو الحكومة البريطانية إلى إرسال ملاحظاتها في غضون شهر. بعد دراسة هذه الملاحظات أو في غيابها، يمكن للمفوضية اتخاذ قرار مدعوم بحجج إذا اقتضى الأمر". ويمكن للإجراء أن يرفع إلى محكمة العدل الأوروبية، التي قد تفرض غرامات على بريطانيا أو تفرض قيودا عليها.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، "سنرد على الرسالة في الوقت المناسب". وصادق النواب البريطانيون الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة بوريس جونسون، ويشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، وبات على مجلس اللوردات المصادقة عليه.وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا، متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعد الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.وقالت فون دير لاين، "مشروع القانون بطبيعته انتهاك لما نص عليه اتفاق بريكست، إضافة إلى ذلك في حال تبنيه بصيغته الحالية فهو يتناقض تماما مع البروتوكول المتعلق بإيرلندا وإيرلندا الشمالية" المشمول في الاتفاقية.ويعد رئيس الوزراء البريطاني، أن هدف مشروع القانون هو، الدفاع عن وحدة أراضي المملكة المتحدة مع ضمان استمرارية التبادل بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.وشدد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أمس، بالقول "شرحنا بوضوح الأسباب التي دفعتنا إلى اعتماد التدابير المرتبطة بالبروتوكول حول إيرلندا الشمالية. علينا إقامة شبكة أمان قانونية لحماية وحدة السوق الداخلية البريطانية والتحقق من أن الوزراء سيتمكنون من الاستمرار في الالتزام بتعهداتهم حيال إيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام".وأعلن لقاء بين فون دير لاين ومايكل مارتن رئيس وزراء إيرلندا، قبل القمة الأوروبية في بروكسل، وسيتم خلالها إطلاع القادة الأوروبيين على سير المفاوضات مع لندن. وسيلقي مارتن أيضا كلمة أمام نظرائه للتعبير عن قلقه من المساس باتفاق "بريكست".وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني (يناير)، لكنها لا تزال تطبق القواعد الأوروبية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)، في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكسل في التوصل إلى اتفاق تجاري ينظم علاقاتهما المستقبلية.وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيزعزع وقف المبادلات، اقتصادات تعاني أصلا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد. وتتعثر المحادثات حول عديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية، خاصة المساعدات الحكومية، لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.كما يجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري - وهو موضوع مهم لعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا - للسماح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.كما يتعين إيجاد اتفاق لنظام "حوكمة" الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل نزاعاتهما التجارية المستقبلية، ومدى إمكانية تحول الصراع بين الجانبين إلى ساحات محكمة العدل الأوروبية .ويأتي هذا الإعلان وسط جولة مفاوضات أخرى بين الشريكين التجاريين للتوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية، والمقرر أن تختتم اليوم، فيما يحذر ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، من أنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف تشرين أول (أكتوبر) على أقصى تقدير.وكان قد اتهم بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، الاتحاد الأوروبي أخيرا، بالتهديد بفرض حصار غذائي في إيرلندا الشمالية، ما يشكل خطرا على السلام والوحدة في المملكة المتحدة، وفقا لـ"الفرنسية".وكتب جونسون لصحيفة "ديلي تلجراف"، أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعا جديدا لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقا شديدا بين أعضاء البرلمان.وقد وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود في غياب اتفاق بحلول نهاية هذا العام. ويقول جونسون، إن الاتحاد الأوروبي عازم على "تفسير متطرف" للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية.وتابع "قيل لنا، إن الاتحاد الأوروبي لن يفرض رسوما جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية".ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع دولة ثالثة، الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية اللاحقة لـ"بريكست"، من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية، وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة، التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.