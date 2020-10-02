التكنولوجيا المتقدمة تكشف مواطن الخلل في الزراعة المستدامة

في أواخر تموز (يوليو)، شركة نوردا أسيت مانيجمنت، التي تسيطر على أصول تبلغ قيمتها 230 مليار دولار، استبعدت شركة اللحوم البرازيلية العملاقة "جي بي إس" JBS من محفظتها في أعقاب سلسلة من الفضائح، تراوح من الفساد إلى مزاعم إزالة الغابات والعبودية في سلسلة التوريد التابعة لها.

لكن القرارات التي من هذا القبيل نادرة، لأسباب من أهمها أن المستثمرين المؤثرين - الذين يريدون لأموالهم أن تحقق منافع اجتماعية وبيئية - غالبا ما تكون لديهم أدوات محدودة تحت تصرفهم لمعرفة ما إذا كانت الشركات تفي بالتزامات الاستدامة. فهم يواجهون عقبات متعددة، من التعريفات المتضاربة لما يشكل السلوك المسؤول إلى سلاسل التوريد المبهمة.

النطاق الجغرافي الهائل والتعقيد الكبير الذي يتسم به قطاع الأغذية والزراعة يعمل فقط على تعقيد هذه المشكلات. يقول دومينيك هوفستيتر، مدير رأس المال والاستثمار في وكالة البيئة الأوروبية EIT Climate-KIC: "من الصعب الحصول على مقاييس جيدة لقياس كيفية ارتباط البشر بالأرض. نحن نطير بشكل أعمى في كثير من النواحي".

لكن الرؤية على وشك التحسن. مد متصاعد من التكنولوجيات الجديدة يبشر بتسهيل مراقبة الشركات التي تحترم التزاماتها بشأن الاستخدام المسؤول للأراضي، وخفض الانبعاثات وحقوق الإنسان.

أحد المشاريع الطموحة هو مبادرة التمويل المكاني في المملكة المتحدة، التي تم تأسيسها العام الماضي لاستكشاف طرق دمج البيانات والتحليلات الجغرافية المكانية في صنع القرار المالي. تتمثل الفكرة في استخدام أقمار صناعية صغيرة لالتقاط صور عالية الدقة لكل نقطة على الكوكب كل يوم، مع استكمالها بلقطات من الطائرات المسيرة، حيث يتم فحص البيانات الناتجة تلقائيا وتفسيرها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الباحثون في جامعة أكسفورد ومعهد ألان تورينج، الذي يدرس الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، يعتقدون أن المستثمرين سيكونون قادرين على استخدام التكنولوجيا لمعرفة كيفية تأثير الشركات في الكوكب بمستوى غير مسبوق من الدقة.

مبادرات مثل هذه تبني على الاستخدام الحالي لبيانات الأقمار الصناعية من قبل كثير من المستثمرين المؤثرين.

يقول بيتر فان دير ويرف، إخصائي المشاركة في شركة روبيكو لإدارة الأصول: "توفر صور الأقمار الصناعية بتكلفة منخفضة توسعا بشكل أسي". هذه الشركة الهولندية تعمل مع شركة ساتيليجنس Satelligence، وهي شركة تساعد المستثمرين على الحصول على لقطات جوية مفصلة حتى يتمكنوا من إدارة المخاطر مثل الجفاف أو الإزالة غير القانونية للغابات.

يشير فان دير ويرف إلى أن هذا النوع من المعلومات الاستخبارية يحتاج إلى التعزيز من خلال نظرة ثاقبة لما يحدث على الأرض، الذي يأتي كثير منه من مجموعات متخصصة غير ربحية.

يقول: "هذا هو جانب الصحافة الاستقصائية للمنظمات غير الحكومية. يركبون دراجة نارية ويرسلون طائرات مسيرة لمعرفة ما إذا كان هناك قطع غير قانوني يحدث للأشجار". عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية، مثل العلاقات مع المجتمعات المحلية وحقوق العمال، "فأنت بحاجة إلى أشخاص يقومون بإجراء مقابلات على أرض الواقع ويقدمون هذه المعلومات إلى المستثمرين".

تعمل منظمات أخرى على تطوير أدوات لتحسين شفافية الشركات والإبلاغ حول مجموعة واسعة من المقاييس ذات الصلة بمجموعات الأغذية والزراعة، من أنواع التربة والتنوع البيولوجي إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستخدام البلاستيك.

تهدف "محفظة الأصول الخضراء"، التي أنشأتها ستوكهولم جرين ديجيتال فاينانس، وهي منصة استدامة مدعومة من مجموعة العشرين، إلى زيادة الشفافية في سوق السندات الخضراء. يمكن للشركات استخدامها لتوفير معلومات مفصلة حول إنجازات الاستدامة، بينما يحصل المستثمرون على إمكانية الوصول إلى البيانات القابلة للقياس الكمي.

تستخدم محفظة الأصول الخضراء من قبل كبار المستثمرين بما في ذلك شركة بلاك روك لإدارة الأصول، وتوفر إطار عمل لشركات إصدار السندات للإبلاغ عن استدامتها وتحميل تقارير التأثير المتزايد، إضافة إلى أي عمليات تحقق تابعة لطرف ثالث خضعت لها. نظرا لأنها تستند إلى تكنولوجيا سلسلة الكتل blockchain ، فإن المعلومات دائمة، ما يقلل من حافز الشركات للكذب في السعي وراء تمويل أرخص.

تقول كريستا توكياينن، رئيسة الأبحاث في مبادرة السندات المناخية، وهي منظمة غير ربحية تروج للسندات الخضراء: "يوجد سجل لها هناك وهي ثابتة هناك بعد ذلك. يتطلب الأمر الكثير من أوجه عدم اليقين المذكورة حول ما إذا كانت البيانات موثوقة وقابلة للمقارنة خارج العملية".

في الوقت نفسه، طورت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة آلية أخرى تسمى أداة إكس-أنتي لموازنة الكربون Ex-Ante Carbon-balance Tool لمساعدة شركات الزراعة والغابات على حساب إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يقوم المستخدمون بإدخال البيانات المتعلقة بأنشطتهم التجارية - بما في ذلك استهلاك المياه واستخدام الأراضي وأنشطة الحفظ - وتتولى الخوارزمية حساب صافي مركز الكربون. يمنح البرنامج المستثمرين أرقاما محددة للعمل معها في قطاع يعاني تاريخيا من أجل تحديد مقدار التلوث.

لكن كثيرا من هذه التكنولوجيات المتقدمة تأتي بسعر لا يستهان به، ولا يرحب المستثمرون دائما بتأثير ذلك في عائداتهم.

توضح تانيا هافيمان، مديرة شركة كلارمونديال Clarmondial لاستشارات الاستثمار: "يطالب المستثمرون بكثير من المعلومات الإضافية حول المقاييس غير المالية، لكنهم غالبا لا يرغبون في دفع مزيد. هذا يعني أن شركات إدارة الأصول غالبا ما تضطر إلى تحمل هذه التكاليف، حتى مع أن الرسوم تتعرض للضغط".

سيتعين على شركات إدارة الأصول التي تركز على الأغذية والزراعة المستدامة أن توازن في نهاية المطاف بين قوة قراراتها الاستثمارية مقابل هوامش أرباحها. يمكن للتكنولوجيا أن تساعد - لكن يجب على البشر أن يقرروا.