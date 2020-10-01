الدنمارك توافق على تشغيل خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا



قالت السلطات الدنماركية اليوم، إنها وافقت على تصريح تشغيل لخط أنابيب تحت الماء يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا. وقالت وكالة الطاقة الدنماركية إن قرارها يتعلق بـ مباشرة وتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم - 2".

وبحسب "الألمانية" كانت وكالة الطاقة الدنماركية أصدرت في العام الماضي تصريحا يسمح لـ "نورد ستريم 2 إيه جي" بإنشاء خط أنابيب مزدوج ليمتد لمسافة 147 كيلومترا في الجرف القاري للدنمارك، جنوب شرق جزيرة بورنهولم على بحر البلطيق.

وتهدد الولايات المتحدة بتوسيع العقوبات ضد "نورد ستريم 2" الذي أوشك على الانتهاء. وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المشروع منذ سنوات ويتهم ألمانيا بالسماح لنفسها بتلقي حماية عسكرية تحسبا من روسيا،

ولكنها في الوقت نفسه تزود موسكو بإيرادات عالية من صادرات الغاز. وفي المقابل، يتهم منتقدون ترمب بأنه يريد وقف خط الأنابيب حتى يتمكن من بيع المزيد من الغاز المسال الأمريكي في أوروبا.

