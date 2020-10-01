العراق: النفط يحقق إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار الشهر الماضي

صرح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد اليوم بأن مبيعات النفط الخام خلال الشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت 3 مليارات دولار.

وقال عاصم جهاد ، في بيان صحفي، إن متوسط صادرات النفط الخام للشهر الماضي بلغ مليونين و613 ألف برميل يوميا، وبحسب "الألمانية" أشار إلى أن غالبية هذه الصادرات من الحقول الجنوبية.