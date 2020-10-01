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الطاقة- النفط

العراق: النفط يحقق إيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار الشهر الماضي

الاقتصادية من الرياض

صرح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد اليوم بأن مبيعات النفط الخام خلال الشهر الماضي حققت إيرادات  مالية تجاوزت 3 مليارات دولار.
وقال عاصم جهاد ، في بيان صحفي، إن متوسط صادرات النفط الخام للشهر الماضي بلغ مليونين و613 ألف برميل يوميا، وبحسب "الألمانية" أشار إلى أن غالبية هذه الصادرات  من الحقول الجنوبية.

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