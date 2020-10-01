نيابة عن الملك .. منصور بن متعب يصل الكويت لتقديم العزاء في أميرها الراحل

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ومواساتهما، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت لسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز والوفد المرافق الذي يضم لأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، و الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء و الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، اليوم في المطار الأميري، داعين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.