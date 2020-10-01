ارتفاع إنتاج روسيا النفطي إلى 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر

قال مصدران مطلعان لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 9.93 مليون برميل يوميا في سبتمبر من متوسط 9.86 مليون برميل يوميا في أغسطس .
الطاقة- النفط
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