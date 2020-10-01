الهند : إلزام شركات الطيران برد قيمة تذاكر الرحلات الملغاة بسبب كورونا

أعلنت هيئة من 3 قضاة في المحكمة العليا في الهند برئاسة القاضي أشوك بوشان موافقتها على اقتراح الحكومة بإلزام شركات الطيران برد قيمة تذاكر طيران الرحلات التي ألغيت نتيجة القيود التي فرضتها الحكومة على السفر والانتقال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وافقت المحكمة على إصدار قسائم ائتمان للمقاعد الأخرى التي تم إلغاء استخدامها على متن الطائرات في إطار إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب قرار المحكمة يستطيع جميع الركاب الذين حجزوا تذاكر رحلات ألغيت بسبب الجائحة استرداد قيمة التذكرة أو قسيمة الائتمان حتى 31 مارس الماضي.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن المحكمة أمرت الإدارة العامة للطيران المدني المسؤولة عن تنظيم قطاع الطيران في الهند بالتأكد من الالتزام بقواعد رد قيمة التذاكر.