كورونا يرفع البطالة بين السعوديين إلى 15.4 % بنهاية الربع الثاني

ارتفع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.4 في المائة، مقابل 11.8 في المائة بنهاية الربع الأول من العام ذاته.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد الربع الثاني أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، فيما الفصول المقبلة من المتوقع أن تكون أفضل مع عودة فتح الاقتصاد في الربع الثالث.ويعد معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني 2020 الأعلى تاريخيا، وفق البيانات المتاحة.وارتفع معدل البطالة من 11.8 في المائة إلى 15.4 في المائة، في حين بلغ معدل بطالة السعوديات 31.4 في المائة.وارتفع معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 9 في المائة مقابل 5.7 في المائة في الربع الأول. فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان 59.4 في المائة مقابل 58.2 في المائة في الربع الأول من 2020، وبلغ المعدل للذكور 78.9 في المائة، بينما بلغ للإناث 30.6 في المائة.وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين بنهاية الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، فبلغ 48.8 في المائة مقابل 46.2 في المائة في الربع الأول من 2020، وبلغ المعدل للذكور 65.6 في المائة، بينما بلغ للإناث 31.4 في المائة. أما عدد المشتغلين "السعوديين وغير السعوديين" من واقع السجلات الإدارية، فبلغ 13.63 مليون فرد، بينما بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين "الذكور والإناث" 3.17 مليون فرد، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين الذكور 2.06 مليون فرد، فيما بلغ عدد المشتغلات السعوديات الإناث 1.12 مليون فرد،.وبلغ إجمالي عدد السعوديين "الذكور والإناث" الباحثين عن عمل، من واقع السجلات الإدارية، 1015820 فردا، يمثل عدد السعوديين الذكور الباحثين عن عمل منهم 186969 مواطنا، وعدد السعوديات الإناث الباحثات عن عمل 828851 مواطنة.وحدة التقارير الاقتصادية