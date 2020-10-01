الأسهم السعودية تعود للارتفاع وسط تفوق للشركات الصغيرة والمتوسطة .. والسيولة عند 11.9 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتغلق عند 8299 نقطة رابحة 14 نقطة بنحو 0.18 في المائة، بينما ارتفع بشكل طفيف مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ليغلق عند 1088 نقطة، ليظهر عودة الأداء إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة وتفوقها على القياديات، ورغم ارتفاع مكررات ربحيتها، إلا أن سيطرة النزعة المضاربية تدفع بتلك الأسهم إلى تحقيق أداء أفضل.وشهدت الجلسة تحولا في اهتمام المتعاملين إلى قطاع الصناديق العقارية المتداولة مع تسجيل عدد منها في قائمة الأكثر ارتفاعا، وذلك يأتي بعدما تضخمت أسعار الأسهم وتراجعت عوائدها مقارنة بالصناديق العقارية. من ناحية فنية، السوق تتداول بين المقاومة 8390 نقطة والدعم 8200 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 8282 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8312 نقطة رابحا 0.34 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8272 نقطة فاقدا 0.14 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 8299 نقطة رابحا 14 نقطة بنحو 0.18 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 2.4 مليار ريال لتصل إلى 11.9 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 85 مليون سهم لتصل إلى 542 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 15 في المائة بنحو 84 ألف صفقة لتصل إلى 465 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، واستقرار "الأدوية". وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنحو 0.49 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 0.38 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 0.29 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 4.98 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.76 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 1.89 في المائة.وكان الأعلى تداولا "التأمين" بنحو 23 في المائة بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 22 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 7 في المائة بقيمة 872 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "سلامة" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 23.54 ريال، يليه "المعذر ريت" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 10.38 ريال، وحل ثالثا "اتحاد الخليج" بنحو 9.95 في المائة ليغلق عند 22.10 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "الوطنية" بنحو 7.2 في المائة ليغلق عند 56.30 ريال، يليه "عناية" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 37.95 ريال، وحل ثالثا "الأهلي للتكافل" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 36.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "أمانة للتأمين" بقيمة 437 مليون ريال، يليه "فيبكو" بقيمة 420 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بقيمة 403 ملايين ريال.وحدة التقارير الاقتصادية