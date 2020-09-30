شربا مجموعة العشرين يناقشون سبل العمل المشترك واستعادة النمو وخلق الوظائف

عقد شربا مجموعة العشرين – ممثلو القادة – اجتماعهم الثالث افتراضيا ضمن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين يومي 29 و 30 سبتمبر 2020، بمشاركة أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية.



وافتتح اجتماع الشربا بعروض من قبل مجموعات التواصل الثمان وتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة ”EMPOWER "قدموا فيها توصياتهم لمجموعة العشرين. بعد ذلك قام شربا دول مجموعة العشرين ببدء النقاشات حول مسودة البيان الختامي للقادة، حيث ركزت نقاشاتهم على سبل التعاون والعمل المشترك لتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19 ،)واستعادة النمو وخلق الوظائف ورسم مستقبل أفضل للجميع.



سيواصل شربا دول مجموعة العشرين النقاشات حول تعزيز الجهود لحماية الأرواح وسبل العيش خلال الجائحة، وتقديم الدعم للفئات الأكثر عرضة للخطر، واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين اإلنسان والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.