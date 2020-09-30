الحذر يسود الأسواق بعد المناظرة الرئاسية الأمريكية .. الذهب يفقد بعض بريقه والدولار يرتفع

فقد الذهب بعض بريقه بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، إذ دفعه الدولار القوي للانخفاض خلال تعاملات أمس، مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة.وكانت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن تحولت البارحة الأولى إلى عرض فوضوي مع تبادل الاتهامات والإهانات والهجمات الشخصية قبل 35 يوما من الانتخابات.وطوال المناظرة التي استغرقت 90 دقيقة حاول ترمب عبثا استعادة زمام المبادرة، فانبرى يقاطع "جو" المرة تلو الأخرى ما دفع مدير الندوة الصحافي في شبكة فوكس نيوز كريس والاس إلى الطلب منه مرارا وتكرارا أن يفسح المجال أمام بايدن للكلام.ومع استمرار ترمب بمقاطعته، بلغ الأمر ببايدن حد مخاطبة الرئيس الـ45 للولايات المتحدة بالقول "هلا تخرس يا رجل".وأضاف "من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفوا هذا الشخص".وتابع "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".وفي مبادلة حادة سأل الرئيس الأمريكي بايدن "هل أنت مع القانون والنظام؟" متهما منافسه بأنه يستند إلى داعميه من "اليسار الراديكالي".ورد بايدن "القانون والنظام مع العدالة" متجنبا ارتكاب هفوات كان يتخوف منها بعض المراقبين في معسكره.وقال ترمب من على منصة المناظرة في كليفلاند في ولاية أوهايو مخاطبا نائب الرئيس السابق "أنت لا تمت إلى الذكاء بصلة، جو. 47 عاما ولم تفعل شيئا".وهاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب رغبته في إغلاق الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إذا كان هناك ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأضاف ترمب عن نهج بايدن في الانفتاح الاقتصادي، "سيغلقها مرة أخرى وسيدمر هذا البلد".وتابع أن الديمقراطيين يسعون إلى إبقاء الاقتصاد الأمريكي مغلقا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية للإضرار بفرص إعادة انتخابه.وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنه أمر سياسي".وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة، إلى 1885.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:18 بتوقيت جرينتش، ليتراجع 4.3 في المائة، منذ بداية الشهر الجاري، فيما سيكون أسوأ أداء شهري منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.ووفقا لـ"رويترز"، تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة، إلى 1893.30 دولار، ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم "مكاسب الدولار عقب المناظرة أحبطت أحدث محاولة للذهب لبلوغ المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار"، مضيفا أن "العملة هي أصل الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين حاليا".لكنه قال "إذا نما قلق المستثمرين أكثر حيال احتمالات تأخر نتيجة الانتخابات، فإن الضبابية السياسية الممتدة قد تقدم دعما آخر للمعدن على مدى الأسابيع المقبلة".وفقد الذهب بعض بريقه بفعل بيانات صينية إيجابية لأنشطة قطاعي الصناعة والخدمات، في الوقت الذي يقتفي فيه المتعاملون في السوق أثر إحراز تقدم في مشروع قانون جديد للدعم المالي متعلق بكورونا في الولايات المتحدة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.7 في المائة، إلى 23.76 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9 في المائة، إلى 867.72 دولار وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة، إلى 2319.05 دولار.إلى ذلك، ارتفع الدولار في أوروبا أمس، ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها بعد أن انخفض على مدى يومين، إذ يقيم المتعاملون مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومنافسه جو بايدن، وفقا لـ"رويترز".وتحرك مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات فوق مستوى 94، بعد خسائر على مدى يومين أعقبت بلوغ الدولار أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وأسهم أوروبا بعد ساعات من المناظرة، التي اتسمت بمقاطعات متكررة من جانب ترمب في مواجهة فوضوية تجادل فيها المرشحان حول قيادة الرئيس لجائحة فيروس كورونا والاقتصاد والضرائب.ويركز المتعاملون أيضا على حزمة تحفيز مالي أمريكية لتخفيف أثر ضربة فيروس كورونا. وخسر اليورو 0.18 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1722 دولار، ورسمت المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة صورة تكتنفها الضبابية للتعافي الاقتصادي في أوروبا، لكن البيانات الصباحية كانت إيجابية بصفة عامة.وزادت مبيعات التجزئة الألمانية أكثر من المتوقع في آب (أغسطس)، مما يثير الآمال في أن إنفاق الأسر سيقود التعافي في الربع الثالث من صدمة فيروس كورونا، وزاد الدولار 0.28 في المائة، مقابل الفرنك السويسري إلى 0.9218 فرنك، بعد أن انخفض إلى 0.9191 فرنك أثناء الليل.واستقر اليوان الصيني بعد مسحين أظهرا نموا قويا لأنشطة المصانع، ما دعم مؤشرات حديثة على انتعاش القطاعات بوجه عام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. واستقر اليوان في المعاملات الخارجية عند 6.8141 للدولار.ومقابل الين، استقر الدولار عند 105.56 ين، ليقل عن ذروة أسبوعين البالغة 105.74 التي سجلها أثناء الليل.