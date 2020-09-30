"إكسون": الاستثمارات النفطية في البرازيل لا تزال مفيدة للغاية

قالت رئيسة شركة "إكسون" في البرازيل، كارلا لاسيردا، في جلسة "FT Commodities" العالمية إن استثمارات إكسون في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لا تزال مفيدة للغاية لنا، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب "الألمانية" قال لاسيردا إنه بينما لا يزال الإنتاج على بعد بضع سنوات، تظل المشاريع على المسار الصحيح لأن شركة اكسون تعتقد أنها سوف تحقق أداء جيدا في بيئة التسعير الحالية.

وتعتزم إكسون حفر ما يتراوح بين 5 إلى 7 آبار خلال فترة عام ونصف إلى عامين مقبلة. وقال روبرتو كاستيلو برانكو، الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس، خلال الجلسة النقاشية نفسها: "لا يزال هناك الكثير من الثروة في أعماق البحار سيتم فتحها".

وتركز الشركتان على إنتاج النفط والغاز لأن مصادر الطاقة المتجددة تقع خارج نطاق اهتماماتهما الأساسية وعائداتها منخفضة للغاية.