الأرقام لا تكون صادقة أحيانا

إلى أي مدى يمكن أن تأخذنا الفطرة السليمة في مجال الإحصاء؟ للوهلة الأولى، ليس بعيدا.

هذا التخصص قد يكون ضروريا للغاية، ولكنه أيضا مليء بالجوانب الفنية إلى حد كبير، ومليء بالمخاطر ومشاعر الحدس المضادة. يمكن أن يبدو علم الإحصاء وكأنه خيمياء عددية، غير مفهومة لمن ليس لديه خبرة – ويمكن حتى أن يبدو وكأنه نوع من السحر الأسود. لا عجب، كما قلت في الأسبوع الماضي، إن الكتاب الأكثر شعبية حول هذا الموضوع، "كيف تكذب باستخدام الإحصائيات‏"، هو تحذير بشأن المعلومات المضللة من البداية إلى النهاية.

هذا لن يجدي نفعا. إذا كنا على استعداد لأن نتبع أدمغتنا بدلا من إحساسنا الغريزي، فيمكن لأي منا التفكير بوضوح في العالم باستخدام الإحصائيات. ونظرا لأن معظم العالم - بدءا من بيانات استطلاعات الرأي الانتخابية في الولايات المتحدة إلى انتشار فيروس سارس-كوف-2 إلى الأمل في التعافي الاقتصادي - يمكن فهمها بشكل موثوق من خلال عدسة إحصائية، فهذا أمر جيد.

خطوة أولى مفيدة هي معرفة ما تقيسه الأرقام بالضبط. أحيانا يتم رفض الإحصائيين باعتبارهم أشخاصا يركزون على الأمور الصغيرة، في حين أن معظم الأشياء التي قد نرغب في عدها في هذا العالم هي أكثر غموضا من الأمور الصغيرة. مثلا: تشير بعض الدراسات إلى أن ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة تفضي إلى سلوك عنيف.

قبل أن تسارع إلى تضخيم - أو إنكار - هذا الاستنتاج، اسأل نفسك عما إذا كنت تفهم الفكرة التي يدل عليها. ما تعريف لعبة الفيديو العنيفة؟ (يلتهم باك مان مخلوقات تتمتع بالوعي، وهذا يبدو عنيفا. لكن ربما كان لدى الباحثين شيئا أكثر إثارة في أذهانهم).

ننتقل الآن إلى مسألة العنف في العالم الحقيقي: في كل مرة يحدث فيها إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة، نتذكر أن ما يقارب 40 ألف شخص هناك يقتلون بالمسدسات كل عام.

هذا رقم صاعق - لكن قلة من هذه الوفيات تحدث أثناء حوادث إطلاق النار الجماعية، وأكثر من نصفها هي حالات انتحار. المشكلة كبيرة وعاجلة، لكنها ليست بالضرورة المشكلة التي نفترضها.

تشير مثل هذه الأسئلة إلى أن موضوع الإحصاء أكثر حتى إرباكا مما كنا نظن. ربما يكون هذا صحيحا، لكن لا يوجد شيء فني بشكل خاص حول الإجابات. هذه أسئلة حول العالم والكلمات التي نستخدمها لوصف ذلك. لا توجد مصطلحات فنية هنا. كل ما نحتاج إليه هو بعض الفضول حول ما يكمن وراء الأرقام. وإذا لم يكن لدينا فضول، فأنا لست متأكدا من وجود علاج لذلك.

الخطوة الثانية أكثر متعة: في مواجهة ادعاء إحصائي، ابحث عن طريقة لوضعه في السياق. هل يرتفع أم ينخفض مقارنة بالأسبوع الماضي، أو العام الماضي، أو قبل عقد من الزمن؟ هل هو كبير أم صغير مقارنة بشيء مألوف أكثر؟

ليست كل هذه المحاولات منطقية. هناك تاريخ طويل، يعود على الأقل إلى خطاب الرئيس ريجان في 1981، لمقارنة الدين القومي للولايات المتحدة بكومة ضخمة من الأرواق النقدية من فئة الدولار. كلما زاد الدين، زاد حجم الكومة. قد يساعد هذا على إيجاد شعور بالخطر لكنه لا يفعل الكثير من أجل الوضوح.

في 2011 حاول "برنامج نهاية الأسبوع" الذي تقدمه محطة الإذاعة العامة توضيح الدين القومي للولايات المتحدة بالقول: "إذا جمعت 14.3 تريليون دولار من الأوراق النقدية من فئة الدولار، فإن الكومة ستمتد إلى القمر وتعود مرتين".

هذا تشبيه غير مفيد. في الواقع، هو غير مفيد ثلاث مرات، لأن معظمنا يفتقر إلى فهم بدهي إما لمدى بعد القمر وإما عدد الأوراق النقدية من فئة الدولار في كل متر، وحتى لو كان لدينا فهم لكلا الأمرين، سنظل عالقين في مسألة ما إذا كان 14.3 تريليون دولار هو دين كبير بشكل مقلق أم لا.

ما هو أكثر فائدة، التفكير في الدين كمبلغ لكل شخص. في نهاية 2019 بلغ الدين الفيدرالي الأمريكي ما يقارب 23 تريليون دولار، أي نحو 70 ألف دولار لكل مقيم في الولايات المتحدة. لا أعرف ما إذا كان هذا مثيرا للقلق أكثر أو أقل من محاولة قياسه بالرحلات إلى القمر، لكنه بالتأكيد أكثر إفادة بما لا يقاس.

جرب الحيلة نفسها مع ادعاء مات هانكوك وزير الصحة البريطاني خلال الصيف أن خدمة الصحية الوطنية يمكن أن توفر 100 مليون جنيه خلال خمسة أعوام إذا فقد جميع الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن خمسة أرطال. بضع ثوان باستخدام محرك بحث وآلة حاسبة ستخبرك أن هذا يصل إلى 30 بنسا للفرد في المملكة المتحدة سنويا.

يجب أن يتعرف الجميع على بعض الحقائق الأساسية حول العالم. إذا كنت تعرف عدد سكان الدولة التي تعيش فيها، أو أنها تبعد نحو 3500 ميل من لندن أو نيويورك، فيمكنك استخدام هذه المعالم لتوجيه نفسك عند مواجهة إحصائية لأول مرة.

يقول مات باركر، مؤلف كتاب Humble Pi، عندما تواجه رقما غريبا، يمكنك استخدام أحد هذه الأرقام الأكثر شيوعا لعمل مقدمة حتى تفهم الشخص الغريب بشكل أفضل. أحب هذه الطريقة في التعبير، خصوصا لأنها توحي بأن كل رقم هو صديق محتمل وليس خائنا ينتظر أن يتم الكشف عنه.

أنا أؤيد الخبرة تماما، بما في ذلك الخبرة الإحصائية. لكن في كثير من الحالات لا تكون ضرورية ولا كافية. بدلا من ذلك، هناك كثير من الأمور الإيجابية في أن تكون فضوليا، وتطرح الأسئلة وتتوقف من أجل التفكير فيها.