أسعار الأسهم مرتفعة لكن ليس إلى مستوى الفقاعة

في 1720 أي شخص لديه فكرة ريادية في بريطانيا كان يملك شركته الخاملة الخاصة. تشارلز ماكاي، في كتابه التاريخي الكلاسيكي "الأوهام الشعبية الاستثنائية وجنون الحشود"، أطلق عليها اسم "شركات الفقاعة". تم إنشاء أشهرها (أخشى أن لا يمكننا إثبات وجودها بالفعل) من أجل "مهمة ذات فائدة عظيمة، لكن لا أحد يعرف ما هي".

بالتأكيد أن المغامر وراء المشروع يعرف ذلك. فقد جمع الأموال وأصدر أسهما لا قيمة لها و"انطلق نحو القارة". يبدو الأمر سخيفا، لكنه لم يكن أكثر سخافة من شركات الفقاعة الكثيرة الأخرى آنذاك. شركات الفقاعة المفضلة لدي تشمل شركات "رصف شوارع لندن"، و"استيراد أشجار الجوز من فيرجينيا" و"استخراج الفضة من الرصاص".

لم يربح أحد أي أموال من تلك الشركات الخاملة، باستثناء مروجيها الرائعين، ويمكنك قول الأمر نفسه عن طفرة الشركات الخاملة في 1999. قد يتذكر المستثمرون البريطانيون "نوتسفورد". هذه شركة خاملة تهدف إلى الاستثمار في شركات التجزئة المتعثرة، ارتفع سعر أسهمها من بنسين إلى 270 بنسا قبل أن تسير بالطريقة نفسها التي تسير بها فكرة أنه يمكنك كسب المال من استخراج الفضة من الرصاص. لا شيء يقول إن انهيار الفقاعة يأتي مثل طفرة الشركات الخاملة.

هذا يقودنا اليوم إلى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، التي يرمز إليها بـ Spacs. تبدو هذه أعظم من شركات الفقاعة لكنها توصل إلى الأمر نفسه: الشركات الخاملة المدرجة التي ليس لديها أي أنشطة تجارية تديرها، لكنها تنوي الاستحواذ على شركات أخرى. كان هناك سبع شركات استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة في الولايات المتحدة في 2010. ارتفع العدد إلى أكثر من 100 شركة في 2020، بما في ذلك التي أطلقها الملياردير بيل أكمان وجمعت أربعة مليارات دولار.

عندما تجمع بين ظهور Spacs والقوى المحركة الحديثة الأخرى للسوق، هناك سبب وجيه للشعور بالقلق من أننا قد نكون في فقاعةٍ مرة أخرى.

تزايد نشاط مستثمري التجزئة، كما يحدث غالبا في الفقاعات. كانت وتيرة نمو أسعار الأسهم لشركات التكنولوجيا البارزة مثل أبل ومايكروسوفت وفيسبوك وألفابت وأمازون مذهلة. حتى بعد الانخفاضات الأخيرة، ارتفع مؤشر ناسداك أكثر من 50 في المائة منذ آذار (مارس). ثم هناك الوضع الاقتصادي الأساسي السيئ الذي يبدو أن الأسواق منفصلة عنه. هذا كله يشير إلى أنها فقاعة، أليس كذلك؟ ليس من المستغرب انخفاض الأسهم العالمية 7 في المائة عن أعلى مستوياتها في أيلول (سبتمبر).

مع ذلك، قد لا يكون الأمر بهذه البساطة. فكر في Spacs أولا. إنها ليست من نوع الشركات التي "لا أحد يعرف ما هي" مثل التي في عشرينيات القرن الـ18. كما أنها ليست من نوع الشركات الاستغلالية بشكل واضح مثل التي كانت في أواخر تسعينيات القرن الماضي. إنها أشبه بمحاولة من قبل الشركات الخاصة للإدراج، دون الحاجة إلى تحمل اللوائح التنظيمية العامة المرهقة والخدمات ذات الرسوم الباهظة للمصارف الاستثمارية.

ثم هناك عمليات تقييم. في فقاعة حقيقية، معدلات السعر إلى الأرباح تصل إلى مستويات عالية بشكل واضح: ربما 45 إلى 70 مرة، بحسب ما يشير أندرو جارثويت الخبير الاستراتيجي في "كريدي سويس". لكن بورصة ناسداك نفسها تسجل حاليا مكرر ربحية 31 مرة ضعف الأرباح المستقبلية. سوق الولايات المتحدة بأكملها تسجل مكرر ربحية 22 مرة و28 مرة ضعف أرباح الأشهر الـ12 الماضية، مقارنة بمتوسط معدلات سابقة 15 مرة و18 مرة.

هذه ليست سوقا رخيصة. لكنها ليست مستويات الفقاعة أيضا. إذا أخرجت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، سينخفض متوسط معدل السعر إلى الربح في الـ12 شهرا السابقة في الولايات المتحدة إلى 26 مرة. قد تبدو الأسواق في أماكن أخرى باهظة الثمن نسبيا، لكن هناك قليل من التطرف – بعيدا عن عمليات تعويم أخيرة في أسهم الشركات الصينية.

هناك أيضا كثير من تشتت الأداء. تلاحظ شركة شرودرز أنه اعتبارا من منتصف أيلول (سبتمبر)، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 6 في المائة هذا العام. لكن إذا استبعدت شركات التكنولوجيا الخمس البارزة، تتراجع الأسهم 2 في المائة. حتى شركات التكنولوجيا العملاقة هذه ليست في حالة فقاعة كما قد تعتقد. لديها عائدات وأرباح ضخمة. في الواقع، تمثل أرباحها خمس أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المستقبلية، أي ما يعادل حصتها التي تعادل ربع القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز، البالغة 29 تريليون دولار.

بالتالي، إذا لم تكن حالات التراجع الأخيرة في السوق هي في الواقع بداية انفجار فقاعة، فما الذي يحدث هناك؟ الجواب هو السياسة. الأسواق تتفاعل مع أخبار الفيروس. الأكثر من ذلك، أنها تتفاعل مع ردة فعل الحكومات تجاه الفيروس. كان انهيار السوق في آذار (مارس) استجابة واضحة للصدمة الانكماشية المروعة لعمليات الإغلاق. وكان الانتعاش اللاحق رد فعل على الصدمة التضخمية المذهلة للدعم الضخم من الدولة.

الآن، بالطريقة نفسها، تظهر موجة هستيرية ثانية وتعود عمليات الإغلاق. لذا تراجعت الأسواق استجابة لذلك: تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بواقع 3.4 في المائة الاثنين الماضي بعد تكهنات عطلة نهاية الأسبوع بعودة عمليات الإغلاق. لكن بعد ذلك، الثلاثاء، أمرت حكومة المملكة المتحدة بإغلاق خفيف تتوقف فيه الحانات عن العمل عند العاشرة مساء. وفي يوم الخميس، ابتكر وزير المالية، ريشي سوناك، إجراء آخر لتعزيز السوق ربما يؤدي إلى التضخم: برنامج "ادفع للناس لكي لا يعملوا" الأقل سخاء، لكن لا يزال مكلفا.

قد يحدث الأمر نفسه في الولايات المتحدة. يشير كريس وود، محلل استراتيجي للأسهم في "جيفريز"، إلى أن أي شخص يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ إجراء قبل اجتماعه المقبل المقرر في كانون الأول (ديسمبر) فهو لم يتنبه لحقيقة أن في عالمنا الجديد "الاحتياطي الفيدرالي هو الذي يتبع الأسواق وليس العكس".

أعتقد أننا اقتربنا من نهاية الجائحة أكثر من بدايتها، ما يساعد على فرصة تحقيق نمو عالمي متزامن العام المقبل. يقف صناع السياسات على أهبة الاستعداد لدعم الأسواق والدخول في كل مكان. قد يشهد العام المقبل عودة التضخم. لذلك، في الوقت الحالي، احتفظ بالأسهم - على الأقل حتى يعرض عليك شخص ما بيع شجرة جوز مستوردة.