أمريكا تدرس عزل اقتصاد إيران عن النظام العالمي

أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس فرض عقوبات جديدة تهدف إلى قطع التواصل بين الاقتصاد الإيراني والعالم الخارجي إلا في ظروف محدودة.وأشارت المصادر إلى أن العقوبات تستهدف أكثر من 12 بنكا، وإعلان حظر القطاع المالي بالكامل.وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزل إيران فعليا عن النظام المالي العالمي، وقطع الصلات القانونية القليلة المتبقية لديها، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة.ووفقا للمصادر، فإن للعقوبات المقترحة هدفين، أحدهما إغلاق إحدى الثغرات المالية القليلة المتبقية التي تتيح للحكومة الإيرانية تحصيل إيرادات، والثاني هو إفشال ما تعهد به المرشح الديمقراطي جو بايدن بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الذي كان قد تم التوصل إليه مع إيران عام 2015 إذا ما فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر).ولا يزال المقترح قيد المراجعة، ولم يتم إرساله إلى ترمب، بحسب ما نقلته "الألمانية".وكان الريال الإيراني قد تراجع إلى مستوى قياسي جديد أمس الأول، في ظل قلق المتعاملين من حدوث أي فوضى قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ما يمكن أن تكون له عواقب كبيرة على اقتصاد إيران المتعثر.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن ثمانية تجار عملة في شارع الفردوس في طهران وهو أحد مراكز تجارة العملة في إيران القول "إن سعر الدولار راوح أمس الأول بين 290 ألفا و291.5 ألف ريال، بزيادة نسبتها 6 في المائة عن سعره في الأسبوع الماضي".يذكر أن الريال الإيراني فقد نحو 65 في المائة من قيمته أمام الدولار منذ آب (أغسطس) 2018 عندما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران من جانب واحد وإعادة العقوبات الأمريكية على إيران.كما اشتدت معاناة الاقتصاد والعملة الإيرانية مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الجاري.ونقلت "بلومبيرج" عن مرتضى أحد تجار العملة في طهران الذي رفض تحديد هويته بدقة، بسبب حساسية الحديث عن سوق الصرف في إيران القول، "لا نستطيع بيع النفط ولا توجد دولارات لضخها في السوق، وإذا أعيد انتخاب ترمب فستصبح الأمور أسوأ".وأضاف "من يستطيع القول إن الدولار لن يصل إلى 400 ألف أو 500 ألف ريال إذا ظلت الأمور على ما هي عليه؟ لا شيء مستحيل الآن".يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه قناة "برس تي. في" التلفزيونية التي تديرها الحكومة استنادا إلى بيان لوزارة المالية أن طهران ستتيح سداد مستحقات حاملي صكوك حكومية في صورة صادرات نفطية، بحسب "رويترز".وأضاف التقرير أنه "يحق لحاملي الصكوك التي تستحق قبل أيار (مايو) 2021 الحصول على شحنات خام توازي قيمة السندات والفائدة المستحقة عليها".ولم يتضح كيف ستتم الصفقة، لكن يفترض أن يحصل حاملو الصكوك على خيارات عقود آجلة، لكن التقرير لم يتضمن آلية للتنفيذ.ويعاني اقتصاد إيران منذ 2018 عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته ست قوى عالمية مع إيران، وأعادت فرض عقوبات ضيقت الخناق على تجارة النفط الإيرانية.وذكرت "برس تي. في" أنه في حال التنفيذ ستكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها النفط لسداد سندات صدرت في السوق المحلية.