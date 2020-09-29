النواب البريطانيون يوافقون على مشروع مثير للجدل حول اتفاق بريكست

وافق النواب البريطانيون الثلاثاء على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة بوريس جونسون يشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكست وأثار غضب الاوروبيين في غمرة المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل، بحسب الفرنسية.
ورغم انقسامات في صفوف المحافظين، تم إقرار النص مساء في قراءة ثالثة بتأييد 340 نائبا ومعارضة 256، ما يمهد لمناقشته في مجلس اللوردات خلال الاسابيع المقبلة.
ورغم انقسامات في صفوف المحافظين، تم إقرار النص مساء في قراءة ثالثة بتأييد 340 نائبا ومعارضة 256، ما يمهد لمناقشته في مجلس اللوردات خلال الاسابيع المقبلة.
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