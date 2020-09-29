الدولار الأمريكي يقترب من أعلى مستوى في شهرين قبل المناظرة الرئاسية

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم ليظل قريبا من أعلى مستوى في شهرين، فيما تترقب الأسواق أول مناظرة بين المرشحين في انتخابات الرئاسة الأمريكية وسط بوادر تقدم في محادثات تحفيز مالي أمريكي وترقب بيانات اقتصادية تشمل التضخم في ألمانيا، وفقا لـ"رويترز".

وبعدما سجل أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل في الأسبوع الماضي ومع تحول الأسواق لتوخي الحذر والبحث عن أصول أكثر أمنا، محا الدولار جزءا من خسائر أمس الاثنين واستأنف المكاسب اليوم قبل مناظرة بين الرئيس دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش، سجل الدولار 94.265 مقابل سلة من العملات مرتفعا 0.1 في المائة. واستقر المؤشر خلال جلسة آسيوية هادئة ولكنه ارتفع مع فتح الأسواق في أوروبا.

وانخفضت أسواق الأسهم، في حين صعدت العملات عالية المخاطر فقد استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.656 مقابل نظيره الأمريكي ولكن الدولار الأسترالي صعد 0.2 في المائة إلى 0.70845.

واستقرت العملة اليابانية عند 105.58 ين مقابل الدولار بحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.16745 دولار أمريكي.