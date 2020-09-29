لمناقشة "تمويل الإسكان السعودي" .. انطلاق مؤتمر "يوروموني" الخميس المقبل

تنطلق بعد غد فعاليات مؤتمر يوروموني الرقمي بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية بعنوان "تمويل الإسكان السعودي" برعاية ماجد الحقيل وزير الإسكان وسيتم بث اللقاءات والجلسات الحوارية عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر على (يوروموني).

ويناقش المؤتمر الذي يعقد على مدى شهرين العديد من المحاور منها ما يتعلق بالتحديات والفرص في سوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي الذي يعد قطاعا رئيسيا في الاقتصاد السعودي والشرق الأوسط كما يستعرض المنجزات التي حققها قطاع الإسكان رغم جائحة كورونا، إذ تسعى المملكة إلى زيادة نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% وفق مستهدفات برنامج "الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتبدأ جلسات المؤتمر بلقاء وزير الإسكان الذي سيتحدث عن أداء قطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري خلال العام الحالي 2020 ومدى تأثير جائحة "كورونا" على القطاع كما سيتطرق في حديثه إلى رؤية الوطن ودورها في تمكين المواطنين السعوديين من السكن وما الذي تحقق حتى الآن إضافة إلى التوقعات المستقبلية لسوق التمويل العقاري.

ويشارك في الجلسات الحوارية التي يستضيفها مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي كما سيشارك منصور بن ماضي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية وعددا من مسؤولي الصندوق العقاري والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وخبراء القطاع المالي من داخل وخارج المملكة ويتيح المؤتمر للمشاركين التسجيل وحضور وقائع الجلسات الحوارية والتفاعلية عبر (تمويل الإسكان السعودي).

من جهتها شددت فيكتوريا بيهن مديرة يوروموني في الشرق الأوسط على دور الشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات لإطلاق مؤتمر يوروموني بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية تحت شعار "تمويل الإسكان السعودي" في نسخته الجديدة لتسليط الضوء على منجزات القطاع العقاري.

يذكر أن مؤتمر "يوروموني" سيستضيف كل أسبوعين عبر منصته عددا من اللقاءات ويشارك في المؤتمر الأمير سعود بن طلال وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين ومروان زواوي وكيل وزارة الإسكان للمنتجات السكنية وذلك للحديث عن المنجزات التي تحققت في قطاع الإسكان بالمملكة خلال الفترة الماضية.